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توك شو

ألبير مجدي فنان يبدع في فن الرسم بالمقلوب.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
الرسام ألبير مجدي
الرسام ألبير مجدي
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إسراء صبري
قال الرسام ألبير مجدي، إنه بدأ التفكير في أن يقدم فنا مختلفا عن الموجود، معقبا: "مع بداية المسابقات بدأت أفكر أزاي أبقى مختلف عن باقي المتسابقين ومن هنا ظهرت فكرة الرسم بالمقلوب". 

وأكمل "مجدي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"موهبة الرسم بدأت معايا بالرسم بالمقلوب"، معقبا: "الرسم بالمقلوب كان سبب في جذب انتباه الناس". 

وتابع: "تعلمت الرسم بالمقلوب بنفسي، وكنت برسم لوحدي ولما بقيت واثق في الفن اللي بقدمه بدأت في إظهار الفن واللوح للجميع". 

وأضاف: "رسمت العديد من الممثلين العالميين، منهم شيماء سيف والزعيم عادل أمام، معقبا: الرسمة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

وقام البير برسم لوحة للفنانة فيروز على الهواء مباشرة بمساعدة الإعلامية لميس سلامة.

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