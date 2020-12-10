ألبير مجدي فنان يبدع في فن الرسم بالمقلوب.. فيديو

قال الرسام ألبير مجدي، إنه بدأ التفكير في أن يقدم فنا مختلفا عن الموجود، معقبا: "مع بداية المسابقات بدأت أفكر أزاي أبقى مختلف عن باقي المتسابقين ومن هنا ظهرت فكرة الرسم بالمقلوب".



وأكمل "مجدي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"موهبة الرسم بدأت معايا بالرسم بالمقلوب"، معقبا: "الرسم بالمقلوب كان سبب في جذب انتباه الناس".



وتابع: "تعلمت الرسم بالمقلوب بنفسي، وكنت برسم لوحدي ولما بقيت واثق في الفن اللي بقدمه بدأت في إظهار الفن واللوح للجميع".



وأضاف: "رسمت العديد من الممثلين العالميين، منهم شيماء سيف والزعيم عادل أمام، معقبا: الرسمة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.



وقام البير برسم لوحة للفنانة فيروز على الهواء مباشرة بمساعدة الإعلامية لميس سلامة.



