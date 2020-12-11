استغلال الأصول.. تعرف على موارد صندوق مصر السيادى

حدد القانون رقم 177 لسنة 2018 موارد لإنشاء صندوق مصر السيادى، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال الصندوق وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وفيما يلى نستعرض آلية إدارة أموال الصندوق.





كما يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.









وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق :

(1) رأس مال الصندوق

(2)الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

(3) العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

(4) القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.

(5) الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.



