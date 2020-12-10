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فن

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد سامي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك المخرج محمد سامي جمهورة بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد سامي بالصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر.

فيما نالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالي:
-ربنا يحفظكم 
- أحلى إتنين
-المخرج المتميز

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فيما يصور المخرج محمد سامى مسلسل نسل الأغراب .

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مى عمر زوجة المخرج محمد سامي  البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، 

محمد سامي يستعرض كواليس ما قبل تصوير مسلسل نسل الأغراب

ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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