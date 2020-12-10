محافظ القاهرة: مكافحة الفساد من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية الشاملة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020، بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ود. شوقي علام، مفتي الجمهورية ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزي، مساعد وزير التخطيط، والقمص سيرجيوس سيرجيوس، ممثل الكنيسة الارثوذكسية.





وأكد محافظ القاهرة في كلمته أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام يهدف الى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، والتي تؤدي الى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية .





وأضاف المحافظ أنه في غضون عام 2014 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية في وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الستة الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التي تريد تحقيق تنمية مستدامه لصالح المواطنين.





وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، الى جانب مواطن يبنى وطنه فى ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد على النسيج الاجتماعي.





واستعرض المحافظ في كلمته الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التي تعمل بها الإدارة المحلية ، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية ، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلى ، مع التحول للمركزية الشديدة ، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء ، والافتقار الى المؤشرات لقياس الفعالية في مواجهة الفساد.





وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر عام 2014 والتي اعتمدت عليها رؤية المحافظة في مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية، أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من أجهزة إدارية فعالة ، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري.





وفى هذا الاطار تم بمحافظة القاهرة تطوير العديد من المراكز التكنولوجية و إطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لـ15 حي ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وتم اطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الأكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجي موحد للإيرادات لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتاكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات في القاهرة والذى يتضمن ( المعايير والنماذج والاشتراطات ) ، بالإضافة الى توقيع عقد مع شركة فورى لتحصيل المدفوعات والخدمات ، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 إدارات ، الى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة .





وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم الى 38 حى ، وهو ما يعنى ان محافظة القاهرة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية اذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة ، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياه المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة ، فإن هناك عدد من التحديات التي تواجه القاهر والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها الا بدعم الشفافية والنزاهة لدي أجهزة الدولة ، ويأتي في مقدمتها المرور ووسائل النقل ، والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين ، والعشوائيات، وفرص الاستثمار ، والحفاظ على المباني التراثية .





وأكد محافظ القاهرة ان مكافحة الفساد لا تاتى إلا من خلال الوازع الديني والأخلاقي والضمير الوطني على المستوى الفردي والجماعي من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة ، ومن أسرة مصرية تربي أجيال تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومي للمرأة .





وأوضح المحافظ أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في حوكمة الاقتصاد المصري كل ذلك وأهدافه لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطني يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة اصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإداري ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى راسها جهاز رقابي هام اوكل له تلك المسئولية هو هيئة الرقابة الإدارية.