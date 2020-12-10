جامعة طنطا تتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بكينيا 2022

‏أ علن الدكتور محمود علن الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا، اليوم، تأهل الطالب كريم أحمد السيد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للبلياردو، والمقرر إقامتها في كينيا 2022 بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الجامعات المصرية والتي تعتبر أول حدث رياضي يقام في مصر ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية.









أكد رئيس جامعة طنطا دعم رؤية الدولة بالاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا في كافة الألعاب بما يضمن إعداد أجيال طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيدًا بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب في تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق.





أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب ‏رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب، أن بطولة الجامعات المصرية للبلياردو "سنوكر" أقيمت على ملاعب نادي طنطا الرياضي خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.





وأشار الدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا ، إلى أن عدد المشاركين بالبطولة بلغ 64 لاعبًا ‏من 10 جامعات مصرية ومعاهد عليا هم ‏جامعة طنطا وحلوان والإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجامعة العربية المفتوحة وبنها والدلتا للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي وجامعة المستقبل.￼



