فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

صرح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بأنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات اتحاد الطلاب ، اليوم الخميس، و ذلك خلال الفترة من 9 صباحا و حتى 3 مساء.





واكد رئيس الجامعة على تطبيق الاجراءات الاحترازية في إدارات رعاية الطلاب بالكليات و توافر الكمامات و المطهرات و متابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية .









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واضاف رئيس الجامعة انه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية الاحد المقبل 13 ديسمبر ،و يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر و فحص الطعون الثلاثاء 15 ديسمبر ،و سوف يتم اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 16 ديسمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من 17 ديسمبر ،و تبدأ انتخابات الجولة الاولى بالكليات و الفرز و إعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر و تجرى انتخابات الإعادة يوم الأثنين 21 ديسمبر .









وتجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر و انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات الاربعاء 23 ديسمبر.









و تختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة .