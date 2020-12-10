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مرأة

بـ الأسود اللامع .. جميلة عوض تظهر بإطلالة جريئة على الريد كاربت

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:36 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة جميلة عوض، خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، وظهرت جميلة عوض بفستان طويل باللون الأسود ودون أكمام ليبرز جمالها، كما أنه مكشوف من الساقين، وانتعلت معه حذاءً مكشوفا بكعب عال لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جميلة عوض على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر، كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 
بـ الأسود اللامع .. جميلة عوض تظهر بإطلالة جريئة على الريد كاربت
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