علاج آثار الحبوب البنية والبقع الغامقة بسرعة بحيل مجربة



علاج آثار الحبوب البنية مشكلة تؤرق الكثير من السيدات يمكنك بعلاجات بسيطة ومتاحة من مطبخك التخلص منها وعلاج آثار الحبوب والبقع من الجسم والبقع الغامقة من الوجه و علاج آثار الحبوب البنية وحب الشباب نهائيا إليك علاجات سريعه وغير مكلفة تخلصك منها





علاج آثار الحبوب البنية من الجسم







يعد حب الشباب هو أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في العالم ، حيث يصيب ما يقدر بنحو 85٪ من الشباب وثبت أن علاجات حب الشباب التقليدية مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو البنزويل بيروكسايد هي أكثر حلول حب الشباب فعالية >



يقول Carl R. Thornfeldt ، طبيب الأمراض الجلدية في Fruitland ، ID: ,trh وفقا لموقع " webmd " أن أسباب التصبغ غير المتكافئ شائعة جدًا و توجد العديد من الخيارات لعلاج البقع البنية.





لكن لا يمكنك علاج جميع البقع بالتساوي وتعد أحد الخيارات هو الهيدروكينون ، وهو كريم موضعي يُوصَف بوصفة طبية يعمل على إبطاء عمليات تكوين الصباغ في الجلد. "الهيدروكينون هو أحد أقوى عوامل الإشراق وأكثرها فعالية لدينا" ، كما تقول. لكنها تقول إن التركيزات العالية يمكن أن تكون سامة للجلد.







علاج آثار الحبوب والبقع السوداء







تهاجم خلايا الدم البيضاء بكتيريا P. acnes ، مما يؤدي إلى التهاب الجلد وحب الشباب. تكون بعض حالات حب الشباب أكثر حدة من غيرها ، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور .





إزالة آثار حب الشباب والبقع الغامقة من الوجه







كريم لإزالة آثار الحبوب البنية





يمكنك صنع كريم عن طريق مزج زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي ويشتهر بقدرته على محاربة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد علاوة على ذلك ، وجدت العديد من الدراسات أن تطبيق زيت شجرة الشاي على الجلد قد يقلل من حب الشباب

زيت شجرة الشاي قوي جدًا ، لذلك قم بتخفيفه دائمًا قبل وضعه على بشرتك ويمكنك مزجه مع العسل







كيفية استخدامه..



امزج مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع القليل من العسل و اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.

ضع المرطب إذا رغبت في ذلك وكرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.



كيف ازيل آثار الحبوب البنية بتناول مكملات الزنك









