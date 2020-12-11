علاج آثار الحبوب البنية والبقع الغامقة بسرعة بحيل مجربة

علاج آثار الحبوب البنية مشكلة تؤرق الكثير من السيدات يمكنك بعلاجات بسيطة ومتاحة من مطبخك التخلص منها وعلاج آثار الحبوب والبقع من الجسم والبقع الغامقة من الوجه وعلاج آثار الحبوب البنية وحب الشباب نهائيا إليك علاجات سريعه وغير مكلفة تخلصك منها
علاج آثار الحبوب البنية من الجسم
يعد حب الشباب هو أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في العالم ، حيث يصيب ما يقدر بنحو 85٪ من الشباب وثبت أن علاجات حب الشباب التقليدية مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو البنزويل بيروكسايد هي أكثر حلول حب الشباب فعالية >
يقول Carl R. Thornfeldt ، طبيب الأمراض الجلدية في Fruitland ، ID: ,trh وفقا لموقع " webmd " أن أسباب التصبغ غير المتكافئ شائعة جدًا و توجد العديد من الخيارات لعلاج البقع البنية.
يقول Carl R. Thornfeldt ، طبيب الأمراض الجلدية في Fruitland ، ID: ,trh وفقا لموقع " webmd " أن أسباب التصبغ غير المتكافئ شائعة جدًا و توجد العديد من الخيارات لعلاج البقع البنية.
لكن لا يمكنك علاج جميع البقع بالتساوي وتعد أحد الخيارات هو الهيدروكينون ، وهو كريم موضعي يُوصَف بوصفة طبية يعمل على إبطاء عمليات تكوين الصباغ في الجلد. "الهيدروكينون هو أحد أقوى عوامل الإشراق وأكثرها فعالية لدينا" ، كما تقول. لكنها تقول إن التركيزات العالية يمكن أن تكون سامة للجلد.
علاج آثار الحبوب والبقع السوداء
تفتقر العديد من العلاجات المنزلية إلى الدعم العلمي ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعاليتها. إذا كنت تبحث عن علاجات بديلة ، فلا تزال هناك خيارات يمكنك تجربتها.
فيبدأ حب الشباب عندما تنسد المسام الموجودة في بشرتك بالزيت وخلايا الجلد الميتة.
تهاجم خلايا الدم البيضاء بكتيريا P. acnes ، مما يؤدي إلى التهاب الجلد وحب الشباب. تكون بعض حالات حب الشباب أكثر حدة من غيرها ، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور .
إزالة آثار حب الشباب والبقع الغامقة من الوجه
قد تساهم العديد من العوامل في تطور حب الشباب ، منها:
علم الوراثة
حمية
ضغط عصبى
التغيرات الهرمونية
الالتهابات
العلاجات السريرية القياسية هي الأكثر فعالية للحد من حب الشباب. يمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول فعاليتها. ويساعد علاج حب الشباب من خلال الخل فى ازالة اثار الحبوب والبقع الغامقة
يُصنع خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح أو العصير غير المصفى من التفاح المضغوط. مثل أنواع الخل الأخرى ، فهو معروف بقدرته على محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفطريات
خل التفاح يحتوي على الأحماض العضوية مثل حمض الستريك وأظهرت الأبحاث أن حمض السكسينيك ، وهو حمض عضوي آخر ، يثبط الالتهابات التي تسببها P. acnes ، والتي قد تمنع التندب .
كريم لإزالة آثار الحبوب البنية
يمكنك صنع كريم عن طريق مزج زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي ويشتهر بقدرته على محاربة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد علاوة على ذلك ، وجدت العديد من الدراسات أن تطبيق زيت شجرة الشاي على الجلد قد يقلل من حب الشباب
زيت شجرة الشاي قوي جدًا ، لذلك قم بتخفيفه دائمًا قبل وضعه على بشرتك ويمكنك مزجه مع العسل
كيفية استخدامه..
امزج مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع القليل من العسل و اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.
ضع المرطب إذا رغبت في ذلك وكرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.
امزج مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع القليل من العسل و اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.
ضع المرطب إذا رغبت في ذلك وكرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.
كيف ازيل آثار الحبوب البنية بتناول مكملات الزنك
الزنك هو عنصر غذائي أساسي مهم لنمو الخلايا ، وإنتاج الهرمونات ، والتمثيل الغذائي ، ووظيفة المناعة.
تمت دراستها جيدًا نسبيًا مقارنة بالعلاجات الطبيعية الأخرى لحب الشباب.
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أقل من الزنك في دمائهم من أولئك الذين لديهم بشرة صافية
أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول الزنك عن طريق الفم قد يساعد في تقليل حب الشباب .
على سبيل المثال ، وجدت مراجعة أجريت عام 2014 أن الزنك أكثر فعالية في علاج آثار حب الشباب الشديد والتهابات من علاج حب الشباب المعتدل