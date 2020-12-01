بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

البشرة بعد التمارين الرياضية تكون فريدة من نوعها، حيث تعاني دائما من الاحمرار والشعور بالحكة الذي يصاحب التمرين، وهذا هو السبب في أهمية علاج بشرتك بشكل صحيح بمجرد الانتهاء من جلسة التمرين اليومية.
ووفقا لموقع "timesofindia"، فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار لتغذية بشرتك واستعادتها للصحة، ويمكنك اعتبار هذه النصائح جزءًا من امتدادات ما بعد التمرين التي لا يجب عليك تخطيها.
من الضروري التأكد من الحفاظ على أقصى درجات النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعًا عالقون في جائحة فيروس كورونا، لذلك تأكد من تعقيم جميع المعدات قبل استخدامها وبعدها.
اغسل يديك جيدًا في كل فرصة ممكنة وتجنب لمس وجهك أثناء التمرين، حيث تتكاثر البكتيريا على معدات تفوح منه رائحة العرق، وإذا لمست وجهك، فإنك تنقل الجراثيم مباشرة إلى بشرتك وسيؤدي ذلك إلى ظهور البثور والتهابات الجلد.
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أول شيء يجب أن تبدأ به بعد التمرين الجيد هو تنظيف بشرتك من جميع الأوساخ والشوائب، كلما طال بقاء العرق على جسمك ووجهك، زادت فرص دخوله في المسام وجذب خلايا الجلد الميتة والبكتيريا، واستحم بماء فاتر واستخدم سائل استحمام خفيف وغسول للوجه.
الحفاظ على رطوبة بشرتك هو المفتاح لإبقائها تشعر بالهدوء أثناء التعرق، يهدئ الاحمرار والحكة التي تليها، قد لا تزال تجد بشرتك تتحول إلى اللون الأحمر مع تدفق ما بعد التمرين ولكن هذا بسبب التعرق، وبالتالي بمجرد الانتهاء من تنظيف بشرتك جيدًا، ستحتاج إلى ترطيب بشرتك للمساعدة في سد المسام المفتوحة وترطيب بشرتك.
يعمل المكياج كعدو فقط عندما تجمعه مع العرق، إنها تشكل أرضًا خصبة لتكاثر حب الشباب، يُفضل دائمًا إزالة مكياجك قبل التوجه لممارسة الرياضة.
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الشوفان و قش الشوفان من أفضل الأعشاب في علاج البشرة الجافة بالاعشاب، تحتوي على السكريات الصمغية التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة بعمق بسبب مكوناته من البروتينات ، ومضادات الأكسدة الفلافونويد التي تعمل معًا، وهو له تأثيرات مضادة للالتهابات تعمل مع الجهاز المناعي ، وهذه الأعشاب هي من أفضل الأعشاب المستخدمة لعلاج حكة الجلد نظرًا لمدى فعاليتها.