بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

من الضروري التأكد من الحفاظ على أقصى درجات النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعًا عالقون في جائحة فيروس كورونا، لذلك تأكد من تعقيم جميع المعدات قبل استخدامها وبعدها.

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أول شيء يجب أن تبدأ به بعد التمرين الجيد هو تنظيف بشرتك من جميع الأوساخ والشوائب، كلما طال بقاء العرق على جسمك ووجهك، زادت فرص دخوله في المسام وجذب خلايا الجلد الميتة والبكتيريا، واستحم بماء فاتر واستخدم سائل استحمام خفيف وغسول للوجه.



