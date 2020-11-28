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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لحمايتك من الأمراض في الشتاء.. وعلاج جفاف البشرة بالأعشاب بـ 8 وصفات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في الأرجنتين، انه يمكن لفترة إغلاق فيروس كورونا ان تسبب في إصابة أغلب الأشخاص بالإرهاق، الأمر الذي يمكن ان يزيد من عدد المصابين بمشاكل ارتفاع ضغط الدم. 

مع حلول فصل الشتاء يحتاج الكثيرون إلى اتباع بعض نصائح الرعاية الصحية الشتوية لتجنب الأمراض، حيث يعتبر أحد الفصول التي تنتشر فيها الإصابة بالأمراض سواء الكبار أو الصغار بسبب التغير المفاجئ في الطقس، مما يجعل العديد عرضة للكثير من الأمراض.

تعامل معظمنا مع علاج جفاف البشرة بالاعشاب  في مرحلة ما من حياتنا ، وبالنسبة للكثيرين منا ، يزداد هذا القلق خلال فصل الشتاء، وعلى الرغم من ترطيب البشرة بالمرطبات، إلا انه ليست دائما هي الحل الأمثل لمواجهة جفاف البشرة، لذا سنقدم لكم افضل طرق علاج جفاف البشرة بالأعشاب.

يعتبر سرطان البنكرياس من الأنواع المخفية لأنه لا يسبب أعراضًا حتى ينتشر وهو سبب رئيسي لزيادة وفيات السرطان في العالم، ففي عام 2018 سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس لدى النساء.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الدولة المصرية تعاملت بجدية مع فيروس كورونا المستجد حال ظهوره فى ووهان فى الصين ، وتأهبت له احترازيا قبل أن يرتق لمصطلح وباء أو جائحة . 

يجهل بعض الأشخاص مسببات النوبات القلبية، ولا يتوقعون ان ما يستخفون به يمكن أن يسبب نوبة قلبية فى الحال، لذلك نقدم، مسببات النوبات القلبية الغير متوقعة التى تتمثل فيما يلي.

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لذلك نكشف عن أعراض التهاب المفاصل: علامات قد تكون لديك.










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