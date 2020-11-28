يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لذلك نكشف عن أعراض التهاب المفاصل: علامات قد تكون لديك.

أعراض هشاشة العظام

قد تشمل أعراض هشاشة العظام ما يلي:

الم المفاصل

تيبس عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة

الرقة - المنطقة مؤلمة عند لمسها

قلة الحركة - لن يكمل المفصل نطاق حركته الكامل

صريف - قد تشعر بأشياء تحتك ببعضها البعض داخل المفصل

النتوءات العظمية - كتل من العظام حول المفصل

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

آلام المفاصل وتورمها وحنانها لمدة 6 أسابيع أو أكثر

تصلب الصباح لمدة 30 دقيقة على الأقل

يُصاب أكثر من مفصل واحد ، خاصةً المفاصل الصغيرة في اليدين والمعصمين والقدمين

تتأثر نفس المفاصل على جانبي الجسم

أعراض التهاب المفاصل المعدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل المعدي :

حمى

قشعريرة

التهاب المفاصل

الرقة والحنان

ألم حاد مرتبط بإصابة أو عدوى في مكان آخر من الجسم.

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال :

حمى تأتي وتذهب

فقدان الشهية

فقدان الوزن

فقر دم

طفح جلدي مبقع على الذراعين والساقين

تصلب المفاصل

عرج

تورم المفاصل



اتصل بطبيبك بشأن التهاب المفاصل إذا:

يأتي الألم والتصلب بسرعة دون سبب واضح.

يأتي الألم مصحوبًا بالحمى.

يتطور الألم بسرعة ويرتبط بالاحمرار والحنان الشديد للمفصل.

لاحظت ألمًا وتيبسًا في ذراعيك أو ساقيك أو ظهرك بعد الجلوس لفترات قصيرة أو بعد النوم ليلًا .

لديك مفاصل منتفخة أو مؤلمة لأكثر من أسبوعين.

لديك حركة محدودة في المفاصل لأكثر من أسبوعين.



علاج او معاملة لالتهاب المفاصل

من المرجح أن يوصي الطبيب بدورة من العلاجات الفيزيائية لمساعدتك في إدارة بعض أعراض التهاب المفاصل.

يهدف علاج التهاب المفاصل إلى السيطرة على الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين الوظيفة ونوعية الحياة أو الحفاظ عليها.

يمكن أن تساعد مجموعة من الأدوية واستراتيجيات نمط الحياة في تحقيق ذلك وحماية المفاصل من المزيد من الضرر.

قد يشمل العلاج :

الأدوية

العلاجات غير الدوائية

العلاج الطبيعي أو المهني

الجبائر أو المساعدات المساعدة المشتركة

تثقيف المريض ودعمه

فقدان الوزن

الجراحة ، بما في ذلك استبدال المفاصل

دواء

غالبًا ما تُعالج الأنواع غير الالتهابية من التهاب المفاصل ، مثل هشاشة العظام ، بأدوية لتخفيف الآلام ، والنشاط البدني ، وفقدان الوزن إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن ، وتثقيف الإدارة الذاتية.

يتم تطبيق هذه العلاجات أيضًا على الأنواع الالتهابية من التهاب المفاصل ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للالتهابات مثل الكورتيكوستيرويدات والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) ، نسبيًا فئة جديدة من العقاقير تعرف بالبيولوجيا.

تعتمد الأدوية على نوع التهاب المفاصل. تشمل الأدوية شائعة الاستخدام ما يلي :

المسكنات : تخفف الألم ، لكن ليس لها تأثير على الالتهاب . تشمل الأمثلة أسيتامينوفين (تايلينول) وترامادول (ألترام) والمخدرات التي تحتوي على أوكسيكودون (بيركوسيت ، أوكسيكونتين) أو هيدروكودون (فيكودين ، لورتاب). تايلينول متاح للشراء عبر الإنترنت .

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) : تقلل من الألم والالتهاب. تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية المتاحة للشراء دون وصفة طبية أو عبر الإنترنت ، بما في ذلك إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي) ونابروكسين الصوديوم (أليف). تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على شكل كريمات أو مواد هلامية أو لاصقات يمكن وضعها على مفاصل معينة.

مضادات التهيج : تحتوي بعض الكريمات والمراهم على المنثول أو الكابسيسين ، وهو المكون الذي يجعل الفلفل الحار حارًا. يمكن أن يؤدي فركها على الجلد فوق مفصل مؤلم إلى تعديل إشارات الألم من المفصل وتقليل الألم. الكريمات المختلفة متاحة للشراء عبر الإنترنت .

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) : تستخدم لعلاج RA ، DMARDs تبطئ أو توقف جهاز المناعة من مهاجمة المفاصل. تشمل الأمثلة ميثوتريكسات (تريكسال) وهيدروكسي كلوروكوين (بلاكينيل).

المستحضرات الدوائية الحيوية : تُستخدم مع الأدوية المعدلة لسير المرض ، ومعدلات الاستجابة البيولوجية هي عقاقير معدلة وراثيًا تستهدف جزيئات بروتينية مختلفة تشارك في الاستجابة المناعية. تشمل الأمثلة etanercept (Enbrel) و infliximab (Remicade).

الكورتيكوستيرويدات : يقلل البريدنيزون والكورتيزون الالتهاب ويثبطان جهاز المناعة.

علاجات طبيعية

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة المناسبة ، وتجنب التدخين ، وعدم الإفراط في شرب الكحول ، الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في الحفاظ على صحتهم العامة.

حمية

لا يوجد نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل ، ولكن قد تساعد بعض أنواع الطعام في تقليل الالتهاب.

يمكن أن توفر الأطعمة التالية ، الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة المفاصل:

سمك

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات

فاصوليا

زيت الزيتون

كل الحبوب

الاطعمة لتجنب

هناك بعض الأطعمة التي قد يرغب الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل في تجنبها.

تحتوي الخضروات الباذنجانية ، مثل الطماطم ، على مادة كيميائية تسمى سولانين ربطتها بعض الدراسات بألم التهاب المفاصل. نتائج البحث مختلطة عندما يتعلق الأمر بهذه الخضار ، لكن بعض الناس أبلغوا عن انخفاض في أعراض التهاب المفاصل عند تجنب الخضار الباذنجانية.

الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية لأعراض التهاب المفاصل مهمة أيضًا .

تشمل الاستراتيجيات الرئيسية ما يلي:

البقاء نشطا بدنيا

الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه

إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب

حماية المفاصل من الإجهاد غير الضروري

سبع عادات يمكن أن تساعد الشخص المصاب بالتهاب المفاصل على إدارة حالتهم هي:

أن تكون منظمًا: تتبع الأعراض ومستويات الألم والأدوية والآثار الجانبية المحتملة للتشاور مع طبيبك.

إدارة الألم والتعب: يمكن الجمع بين نظام دوائي وإدارة الألم غير الطبي. تعلم كيفية إدارة التعب هو مفتاح العيش بشكل مريح مع التهاب المفاصل.

الحفاظ على النشاط: ممارسة الرياضة مفيدة للتحكم في التهاب المفاصل والصحة العامة.

موازنة النشاط مع الراحة: بالإضافة إلى البقاء نشيطًا ، فإن الراحة مهمة بنفس القدر عندما يكون مرضك نشطًا.

اتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن في تحقيق وزن صحي والسيطرة على الالتهابات. تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والأطعمة المشتقة من الحيوانات المسببة للالتهابات واختر الأطعمة النباتية الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

تحسين النوم: يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل والتعب. اتخذ خطوات لتحسين نظافة النوم حتى تجد أنه من الأسهل أن تنام وتستمر في النوم. تجنب الكافيين والتمارين الشاقة في المساء وقلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات قبل النوم.

العناية بالمفاصل: تتضمن نصائح حماية المفاصل استخدام الوصلات الأقوى والأكبر كأذرع عند فتح الأبواب ، واستخدام عدة مفاصل لتوزيع وزن جسم ما مثل استخدام حقيبة الظهر والإمساك بأكبر قدر ممكن باستخدام مقابض مبطنة.

لا تجلس في نفس الوضع لفترات طويلة. خذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على الحركة.

العلاجات الفيزيائية

غالبًا ما يوصي الأطباء بدورة علاج طبيعي لمساعدة مرضى التهاب المفاصل على التغلب على بعض التحديات وتقليل القيود المفروضة على الحركة.

تشمل أشكال العلاج الطبيعي التي يمكن التوصية بها ما يلي:

العلاج بالماء الدافئ : تمارين في بركة ماء دافئ. يدعم الماء الوزن ويضع ضغطًا أقل على العضلات والمفاصل

الجسدي العلاج : تمارين محددة وفقا لاحتياجات حالة والفردية، جنبا إلى جنب مع العلاجات أحيانا تخفيف الألم مثل الثلج أو الكمادات الساخنة والتدليك

العلاج المهني : نصائح عملية حول إدارة المهام اليومية ، واختيار الوسائل والأجهزة المتخصصة ، وحماية المفاصل من المزيد من الضرر ، وإدارة التعب

النشاط البدني

تشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من أن الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل قد يعانون من زيادات قصيرة المدى في الألم عند بدء التمرين لأول مرة ، فإن النشاط البدني المستمر يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل الأعراض على المدى الطويل.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل المشاركة في نشاط بدني صديق للمفاصل بمفردهم أو مع الأصدقاء. نظرًا لأن العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل يعانون من حالة أخرى ، مثل أمراض القلب ، فمن المهم اختيار الأنشطة المناسبة.

تشمل الأنشطة البدنية الصديقة للمفاصل المناسبة للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل وأمراض القلب ما يلي:

المشي

سباحة

ركوب الدراجات

الرياضة

