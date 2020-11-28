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مرأة

من بينها تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.. 7 نصائح لحماية صحتك من الأمراض في الشتاء

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
نصائح لحماية صحتك
نصائح لحماية صحتك من الأمراض في الشتاء
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هاجر هانئ
مع حلول فصل الشتاء يحتاج الكثيرون إلى اتباع بعض نصائح الرعاية الصحية الشتوية لتجنب الأمراض، حيث يعتبر أحد الفصول التي تنتشر فيها الإصابة بالأمراض سواء الكبار أو الصغار بسبب التغير المفاجئ في الطقس، مما يجعل العديد عرضة للكثير من الأمراض.
 

وتعد الإنفلونزا الفيروسية ونزلات البرد واضطرابات الجهاز التنفسي والحساسية الموسمية وما إلى ذلك من أكثر الأمراض شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص خلال فصل الشتاء.


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لذا قدم موقع boldsky، أفضل النصائح التي يمكنك اتباعها للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومحتوى الزنك مثل الحمضيات والثوم وما إلى ذلك، لأنها تقوي جهاز المناعة لديك من أجل مكافحة الأمراض.

- من المهم أيضًا ممارسة بعض التمارين يوميًا خلال فصل الشتاء، حيث تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على الدفء وتحسين التمثيل الغذائي وتدفق الدم، وبالتالي منع الأمراض.

- زعمت دراسة بحثية أن الأشخاص يميلون إلى استهلاك المزيد من الطعام خلال فصل الشتاء، حيث يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك تأكد من تناول وجبات صحية ومراقبة السعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن.

- إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء، فتأكد من إضافة الكثير من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي، حيث يمكن أن تعزز العناصر الغذائية الموجودة فيها مناعتك.

- احمل دائمًا معقمًا لليدين لأن العدوى الفيروسية أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء وقد تتلامس جسديًا مع شخص مصاب.

- تشمل النصائح الصحية لفصل الشتاء أيضًا البقاء رطبًا بالماء الدافئ والمشروبات الصحية، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الكثير من المضاعفات الصحية ويسبب أيضًا جفاف الجلد.

- يمكنك أيضًا التحدث إلى طبيبك وتناول مكملات الفيتامينات المتعددة، حيث يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك والحفاظ على عدم الإصابة بـ الأمراض الفيروسية خلال أشهر الشتاء.
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