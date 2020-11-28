علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

تحتوي أوراق الزيتون على مركب يسمى الأوليوروبين حساسًا للحرارة ، لذا يجب استخراجه بعناية من أوراق الزيتون في درجات حرارة منخفضة ليظل قابلًا للحياة ومفيدًا في علاج البشرة الجافة بالأعشاب، وهذا المركب هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة الرائعة.

اللذيذة عندما تسمع تلك الكلمة. لكن جذر الخطمي من أفضل الأعشاب لحكة الجلد والجفاف؛ حيث ان المارشميلو هو أنه يحتوي على كربوهيدرات مرتبطة بجزيئات السكر المعروفة باسم السكريات. السكريات المتعددة الخطمي تخلق الصمغ الذي يرطب ويساعد على علاج البشرة الجافة بالاعشاب بعمق وبشكل طبيعي .

قد تفكر في تلك

المارشملو قد تفكر في تلك النفحات اللذيذة عندما تسمع تلك الكلمة. لكن جذر الخطمي من أفضل الأعشاب لحكة الجلد والجفاف؛ حيث ان المارشميلو هو أنه يحتوي على كربوهيدرات مرتبطة بجزيئات السكر المعروفة باسم السكريات. السكريات المتعددة الخطمي تخلق الصمغ الذي يرطب ويساعد على علاج البشرة الجافة بالاعشاب بعمق وبشكل طبيعي .

يستخدم Comfrey غالبًا في حلول التهيج وتسكين الآلام ، مما يمنح البشرة شعورًا فعال بالتهدئة الفائقة، ويوفر الاستخراج المائي لهذه العشبة جرعة صحية من الترطيب لجعل البشرة ناعمة ونضرة، وهذا تأكيد آخر على أن مستخلصات الأعشاب الكاملة هي الأفضل والأكثر فاعلية لعلاج البشرة الجافة بالأعشاب .

ثبت أن استراغالوس يزيد من إنتاج محتوى حمض الهيالورونيك في الجلد عند استخدامه موضعيًا، وهذه العشبة الصينية الشعبية لها تأثير مهدئ على الجلد وقد ثبت أنها تزيد من نمو خلايا الجلد وتعمل على ترطيبها والتخلص من

طرق علاج البشرة الجافة بالاعشاب، ما يلي :

ومنذ القدم يستخدم علاج البشرة الجافة بالأعشاب لأنها تساعد على تهدئة الشعور بالحكة والتهيج وترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويثبت العلم الآن أن هناك سببًا للحفاظ على هذه العلاجات الطبيعية للبشرة الجافة، ومن

ومنذ القدم يستخدم علاج البشرة الجافة بالأعشاب لأنها تساعد على تهدئة الشعور بالحكة والتهيج وترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويثبت العلم الآن أن هناك سببًا للحفاظ على هذه العلاجات الطبيعية للبشرة الجافة، ومن افضل طرق علاج البشرة الجافة بالاعشاب، ما يلي :

علاج جفاف البشرة في الشتاء

الجاف يحتاج إلى منتجات العناية بالبشرة ، ولكنها لا يمكن ان تساهم بشكل كبير في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل : الأكزيما أو الصدفية.

وفيما يلي بعض الطرق لمكافحة و علاج جفاف البشرة في الشتاء، والتي تكون فعالة إذا تم تطبيقها بشكل مستمر، ومن أهمها :





1- استخدم المرطب في الشتاء باستمرار.





2- تجنب الإستحمام لأكثر من 5 إلى 10 دقائق يوميًا، وذلك حتى تزيل الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.





3- استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن ، حيث يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية.





4- قلل من استخدامك الصابون الذي يحتوي على المواد الكيميائية، وبدلا منها استخدمي الصابون الغني بالمرطبات .





5- ابتعد عن استخدام منتجات مزيل العرق والصابون المعطر ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة.





6- يمكن استخدام الزيوت المرطبة بعد الاستحمام للحصول على ترطيب البشرة.





7- تجنب إسفنجات الاستحمام وفرك الفرش ومناشف الحمام أثنا الاستحمام، إذا كنت لا ترغب في التخلي عنها تمامًا ، فتأكد من فرك جلدك بشكل خفيف .





8- ضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة أو بعد غسل يديك. يساعد ذلك على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.





9- لتقليل الإحساس الدهني الفازلين والكريمات السميكة ، افركي كمية صغيرة في يديك، ثم افركيها على المناطق المصابة حتى لا تشعر يديك ولا المناطق المصابة بجفاف البشرة .





10- استخدم واقي الشمس في الشتاء وكذلك الصيف لمنع الشيخوخة الضوئية.





11- عند الحلاقة استخدم كريم أو جل حلاقة واتركه على بشرتك لعدة دقائق قبل البدء في حلاقة الذقن.





12- استخدم منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنب منعمات الملابس.



