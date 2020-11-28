علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

نبحث باستمرار عن علاج البشرة الجافة في الشتاء؛ حيث ان البشرة الجافة تحتاج إلى المزيد من الإهتمام؛ حيث انه عادة لا يمثِّل جفاف الجلد حالة خطيرة، وهو يحدث في مُعظم الحالات نتيجة عوامل مثل الطقس البارد في الشتاء، وهو ما يجعلها في جاحة دائمة لـ علاج البشرة الجافة في الشتاء
ويمكنك استخدام علاج البشرة الجافة في الشتاء، بما في ذلك استخدام مرطبات البشرة وتجنب استخدام الصابون الذي يحتوي على نسبة قلوية عالية أو المناسب للبشرة الجافة، ولكن في بعض الأحيان يحدث جفاف الجلد على نحو أكثر تواتر أو يكون شديدًا، في هذه الحالات، قد تكون بحاجةٍ إلى مساعدة من طبيب متخصص في الأمراض الجلدية ليصف لك علاج البشرة الجافة.
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علاج جفاف البشرة بالاعشاب
لقد تعامل معظمنا مع البشرة الجافة في مرحلة ما من حياتنا ، وبالنسبة للكثيرين منا ، يزداد هذا القلق خلال فصل الشتاء، وعلى الرغم من ترطيب البشرة بالمرطبات، إلا انه ليست دائما هي الحل الأمثل لمواجهة جفاف البشرة، لذا سنقدم لكم افضل طرق علاج جفاف البشرة بالأعشاب.
ومكن لـ علاج جفاف البشرة بالأعشاب باستخدام مواد طبيعية مهدئة، ان يتم القضاء على هذه المشكلة تماما، وصنع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بك؛ حيث ان الأعشاب والزيوت الطبيعية يمكن للبشرة ان تمتصه سريعا وان تكون لطيفة على البشرة نظرا لمكوناتها اللطيفة التي تغذي البشرة.
ومكن لـ علاج جفاف البشرة بالأعشاب باستخدام مواد طبيعية مهدئة، ان يتم القضاء على هذه المشكلة تماما، وصنع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بك؛ حيث ان الأعشاب والزيوت الطبيعية يمكن للبشرة ان تمتصه سريعا وان تكون لطيفة على البشرة نظرا لمكوناتها اللطيفة التي تغذي البشرة.
ومنذ القدم يستخدم علاج البشرة الجافة بالأعشاب لأنها تساعد على تهدئة الشعور بالحكة والتهيج وترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويثبت العلم الآن أن هناك سببًا للحفاظ على هذه العلاجات الطبيعية للبشرة الجافة، ومن افضل طرق علاج البشرة الجافة بالاعشاب، ما يلي :
1- جذر عرق السوس :
ثبت أن جذر عرق السوس له تأثير مضاد للالتهابات عند استخدامه موضعيًا كأحد طرق علاج البشرة الجافة بالاعشاب، تمت دراسة مستخلص عرق السوس العشبي للاستخدام الموضعي في حالات، مثل: الأكزيما والصدفية التي تنطوي على بشرة جافة وحكة وغير مريحة، وقد ثبت أن المركب النشط في العرق سوس مفيد وفعال وآمن للبشرة.
2- استراغالوس الجذر :
ثبت أن استراغالوس يزيد من إنتاج محتوى حمض الهيالورونيك في الجلد عند استخدامه موضعيًا، وهذه العشبة الصينية الشعبية لها تأثير مهدئ على الجلد وقد ثبت أنها تزيد من نمو خلايا الجلد وتعمل على ترطيبها والتخلص من الحكة، مما قد يساهم في إصلاح وعلاج البشرة الجافة بالاعشاب.
3- أزهار آذريون :
تُعرف الآذريون بكونها مكون مهدئ للبشرة يستخدم في جميع أنحاء العالم من أوروبا إلى الهند يساعد على تقليل الشعور بالتهيج والانزعاج الذي يصاحب البشرة الجافة، وهذا المكون الشعبي يحتوي الآذريون على العشرات من المغذيات النباتية القيمة لعلاج البشرة الجافة بالاعشاب، بما في ذلك جليكوسيدات ترايتيربين ، وأكثر من 15 من مركبات الفلافونويد المختلفة ، والكاروتينات ، والأحماض الفينولية ، و الستيرول ، والصمغ ، والأحماض الأمينية وغيرها .
4- كومفري ليف وجذر :
يستخدم Comfrey غالبًا في حلول التهيج وتسكين الآلام ، مما يمنح البشرة شعورًا فعال بالتهدئة الفائقة، ويوفر الاستخراج المائي لهذه العشبة جرعة صحية من الترطيب لجعل البشرة ناعمة ونضرة، وهذا تأكيد آخر على أن مستخلصات الأعشاب الكاملة هي الأفضل والأكثر فاعلية لعلاج البشرة الجافة بالأعشاب .
5- زهور الهليكريسوم :
عشبة الهليكريسوم تجعل البشرة تبدو ممتلئة ورطبه مثالية لتقليل الحالات المتهيجة بشكل واضح، مثل الأكزيما والتهاب الجلد. يتم استخدام المستخلص المائي ، والهيدروسول ، والزيت العطري من الهليكريسوم في العناية بالبشرة العشبية بسبب الكيمياء المعقدة لهذه العشبة والفوائد التي تقدمها في علاج البشرة الجافة بالاعشاب .
6- المارشملو :
المارشملو قد تفكر في تلك النفحات اللذيذة عندما تسمع تلك الكلمة. لكن جذر الخطمي من أفضل الأعشاب لحكة الجلد والجفاف؛ حيث ان المارشميلو هو أنه يحتوي على كربوهيدرات مرتبطة بجزيئات السكر المعروفة باسم السكريات. السكريات المتعددة الخطمي تخلق الصمغ الذي يرطب ويساعد على علاج البشرة الجافة بالاعشاب بعمق وبشكل طبيعي .
7- أوراق الزيتون :
تحتوي أوراق الزيتون على مركب يسمى الأوليوروبين حساسًا للحرارة ، لذا يجب استخراجه بعناية من أوراق الزيتون في درجات حرارة منخفضة ليظل قابلًا للحياة ومفيدًا في علاج البشرة الجافة بالأعشاب، وهذا المركب هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة الرائعة.
8- حبوب الشوفان و قش الشوفان :
الشوفان و قش الشوفان من أفضل الأعشاب في علاج البشرة الجافة بالاعشاب. تحتوي على السكريات الصمغية التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة بعمق بسبب مكوناته من البروتينات ، ومضادات الأكسدة الفلافونويد التي تعمل معًا، وهو له تأثيرات مضادة للالتهابات تعمل مع الجهاز المناعي ، وهذه الأعشاب هي من أفضل الأعشاب المستخدمة لعلاج حكة الجلد نظرًا لمدى فعاليتها.
علاج جفاف البشرة في الشتاء
ويمكن علاج جفاف البشرة في الشتاء، وذلك عبر استخدام مجموعة من العلاجات وطرق الوقاية الفعالة؛ حيث ان العناية بالجلد الجاف يحتاج إلى منتجات العناية بالبشرة ، ولكنها لا يمكن ان تساهم بشكل كبير في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل : الأكزيما أو الصدفية.
وفيما يلي بعض الطرق لمكافحة وعلاج جفاف البشرة في الشتاء، والتي تكون فعالة إذا تم تطبيقها بشكل مستمر، ومن أهمها :
1- استخدم المرطب في الشتاء باستمرار.
2- تجنب الإستحمام لأكثر من 5 إلى 10 دقائق يوميًا، وذلك حتى تزيل الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.
3- استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن ، حيث يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية.
4- قلل من استخدامك الصابون الذي يحتوي على المواد الكيميائية، وبدلا منها استخدمي الصابون الغني بالمرطبات .
5- ابتعد عن استخدام منتجات مزيل العرق والصابون المعطر ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة.
6- يمكن استخدام الزيوت المرطبة بعد الاستحمام للحصول على ترطيب البشرة.
7- تجنب إسفنجات الاستحمام وفرك الفرش ومناشف الحمام أثنا الاستحمام، إذا كنت لا ترغب في التخلي عنها تمامًا ، فتأكد من فرك جلدك بشكل خفيف .
8- ضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة أو بعد غسل يديك. يساعد ذلك على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.
9- لتقليل الإحساس الدهني الفازلين والكريمات السميكة ، افركي كمية صغيرة في يديك، ثم افركيها على المناطق المصابة حتى لا تشعر يديك ولا المناطق المصابة بجفاف البشرة .
10- استخدم واقي الشمس في الشتاء وكذلك الصيف لمنع الشيخوخة الضوئية.
11- عند الحلاقة استخدم كريم أو جل حلاقة واتركه على بشرتك لعدة دقائق قبل البدء في حلاقة الذقن.
12- استخدم منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنب منعمات الملابس.
13- تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد وتسبب في جفاف البشرة .
أسباب البشرة الجافة
وهناك العديد من اسباب البشرة الجافة، ويحدث جفاف البشرة غالبًا نتيجة لسبب بيئي، وقد تصيب أمراض محدّدة أيضا جلدك وتؤثر عليه تأثيرًا كبيرًا، وتتضمَّن الأسباب المحتملة للبشرة الجافة ما يلي:
1- الطقس :
ومن أبرز أسباب البشرة الجافة انه تزداد احتمالية جفاف البشرة في الشتاء، عند انخفاض مستويات الحرارة والرطوبة، ولكن قد لا يشكل الموسم أي تأثير إذا كنت تعيش في مناطق صحراوية.
2- الحرارة :
وتعمل التدفئة المركزية والمواقد الحارقة للخشب وأجهزة تدفئة المكان والمدافئ جميعها على خفض الرطوبة وهي احد اقوى اساب البشرة الجافة.
3- الاستحمام بمياه ساخنة:
ويمكن أن يشكل الاغتسال أو الاستحمام بمياه ساخنة لمدة طويلة احد اسباب البشرة الجافة ، وكذلك الأمر بالنسبة للسباحة المتكررة، وخاصة في حمامات السباحة التي ترتفع بها نسبة الكلور.
ويمكن أن يشكل الاغتسال أو الاستحمام بمياه ساخنة لمدة طويلة احد اسباب البشرة الجافة ، وكذلك الأمر بالنسبة للسباحة المتكررة، وخاصة في حمامات السباحة التي ترتفع بها نسبة الكلور.
4- الصابون :
وقد تكون أحد أسباب البشرة الجافة المنظفات التي تحتوي على نسبة قلوية عالية، وتتسبب العديد من أنوع الصابون والمنظفات والشامبو المنتشرة في سحب الرطوبة من بشرتك، حيث تم تصنيعها لإزالة الزيوت.
5- الأمراض الجلدية الأخرى :
وعن أحد أسباب البشرة الجافة الإصابة بالأمراض الجلدية، مثل : التهاب الجلد التأتُّبي (الأكزيما) أو الصدفية، معرضون للإصابة بجفاف البشرة.
6- التقدم بالعمر:
وإن كنت تبلغ أربعين عامًا أو أكثر، فقد يزداد خطر أسباب البشرة الجافة مع التقدم في العمر؛ حيث يُصاب ما يزيد عن 50 في المئة من كبار السن بجفاف البشرة.
7- علاجات حب الشباب
يمكن أن تكون أحد اسباب البشرة الجافة بعض أدوية حب الشباب والمنتجات المماثلة تقشر أو جفاف الجلد. من بينها العلاجات الموضعية التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك أو الريتينويد.
علاج تقشير البشرة الجافة
وعن علاج تقشير البشرة الجافة فقد اعتمد على السبب ورا حدوثه، وقد تكون هناك مجموعة من العلاجات وطرق الوقاية الفعالة للسيطرة وعلاج تقشير البشرة الجافة.
ويعتبر علاج تقشير البشرة الجافة، فيمكن لمنتجات العناية بالبشرة ان تساهم في القضاء عليه تماما، ولكن إن كنت مصاب ببعض الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما أو الصدفية ،فقد يرجع تقشير البشرة الجافة إلى الإصابة بها.
وفيما يلي سنقوم بذكر 11 طريقة لـ علاج تقشير البشرة الجافة، ومنع أي حكة أو إزعاج مرتبط بها. ثم ننظر في أسباب تقشر الجلد ، حيث يمكن أن تكون معالجة المشكلة الأساسية أمرًا أساسيًا.
ويمكن أن تتسبب الظروف الصحية المختلفة في تقشر البشرة الجافة، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للفطريات، وعادة ما تكون هذه المراهم الموضعية والمرطبات في علاج تقشير البشرة الجافة .
وإذا تسبب قصور الغدة الدرقية في جفاف الجلد وتقشره بشكل مفرط ، فقد يساعد علاج تقشير البشرة الجافة في تعديل جرعة هرمونات الغدة الدرقية، وتشمل :
1- وضع المرطب :
ويمكن لبعض المرطبات بعد غسل الوجه وتجفيفه مباشرة في حبس الرطوبة وعلاج تقشير البشرة الجافة، ومن الأفضل استخدام المرطب الخالي من المواد العطرية.
2- زبدة الشيا :
وتحتوي زبدة الشيا على حمض اللاكتيك، وحمض الهيالورونيك، ودايميثيكون، والجلسيرين، واللانولين، والزيوت معدنية، والتي يمكن ان تساهم بشكل كبير في علاج تقشير البشرة الجافة.
3. استخدم صابون خالية من العطر :
يمكن أن يساعد استخدام صابون خالي من العطر في التئام الجلد وعلاج تقشير البشرة الجافة، وتجنب استخدام الصابون المضادة للبكتيريا أو المعطرة لأنها قد تزيد من جفاف الجلد.
3- تجنب المنتجات التي تجفف بشرة الوجه :
عندما تبحث عن علاج تقشير البشرة الجافة، احرص على استخدام المنتجات التي لا تجرد البشرة من الزيوت. تجنب استخدام الأدوية القابضة أو المنتجات التي تحتوي على الكحول ، الأحماض ألفا هيدروكسيل، والبنزويل بيروكسايد، ويمكن أن تساهم الرتينويدات الموضعية أيضًا في الجفاف.
4- جففي الوجه بلطف :
بعد الغسيل وكي تتمكن من علاج تقشير البشرة الجافة ، عليكي ان تجففي الوجه بمنشفة ناعمة، يمكن أن يساعد هذا الأسلوب اللطيف في منع المزيد من التقشير أو الألم.
5- خذ حماما أقصر بالماء الفاتر:
الحد من الاستحمام أو الاستحمام لمدة تزيد عن 5-10 دقائق، ويمكن أن يساعد في منع الجلد من الجفاف أكثر، ويمكن تجربة استخدام الماء الدافئ أو الفاتر بدلًا من الماء الساخن ، حيث يمكن أن يزيل الماء الساخن الزيوت من الجلد بسرعة، ويمكن أن تساعد الاستحمام الباردة أيضًا على تبريد الجلد وتخفيف الألم الناتج عن حروق الشمس.
6- استخدام الصبار :
قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الصبار في علاج تقشير البشرة الجافة، ويعمل جل الصبار كعلاج مضاد للالتهابات لحروق الشمس.
7- اشرب الكثير من الماء :
يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء كل يوم في الحفاظ على ترطيب البشرة ومنع وعلاج تقشير البشرة الجافة .
8- استخدم المرطب :
ويساعد استخدام المرطب على منع وعلاج تقشير البشرة الجافة .
9- النظر في كريمات الكورتيزون :
اعتمادًا على سبب تقشر الجلد ، قد يساعد كريم الكورتيزون المتاح دون وصفة طبية ، مثل الهيدروكورتيزون ، في تقليل الالتهاب وعلاج تقشير البشره الجافة، وهو مفيد للغاية في علاج الصدفية أو التهاب الجلد التأتبي في حدوث التقشير.
10- ضع واقي من الشمس كل يوم :
يمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس كل يوم في منع الضرر وعلاج تقشير البشرة الجافة مزيد؛ حيث توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بإستخدام واقي الشمس المقاوم للماء بمعامل حماية 30 أو أعلى.
وصفات للبشرة الجافة في الشتاء
تعتبر العلاجات الطبيعية من افضل وصفات للبشرة الجافة في الشتاء، وذلك لأنها لا تحتوي على المواد الكيميائية الإضافية التي تحتوي عليها كريمات البشرة المصنعة.
في بعض الأحيان ، لا نولي اهتمامًا كبيرًا للعناية ببشرتنا ولكن يمكن لبعض وصفات للبشرة الجافة في الشتاء ان تجعل البشرة تواجه مشكلة الجفاف الناتج عن الطقس البارد أو الاستحمام بالماء الساخن والفرك القوي بالمنشفة عندما نجفف أنفسنا.
لست مضطرًا للخروج لشراء المستحضرات والجرعات باهظة الثمن لترطيب بشرتك؛ حيث يمكن لبعض وصفات للبشرة الجافة في الشتاء ان يساهم في علاج مشاكل البشرة، وذلك لأنها لا تحتوي على جميع المواد الكيميائية التي تحتوي عليها كريمات البشرة المصنعة، وإليك 10 علاجات بسيطة و طبيعية للبشرة الجافة، وتشمل :
1- صابونة زيت الزيتون :
زيت الزيتون يعمل كـ مطهر ومرطب طبيعي ؛ حيث ان غسل الوجه باستخدام صابونة زيت الزيتون على بشرتك ووضع قطعة قماش مبللة دافئة على وجهك حتى يبرد.من افضل وصفات للبشرة الجافة في الشتاء .
2. ماسك الأفوكادو :
ويعتبر ماسك الأفوكادو جيد في تهدئة البشرة الجافة؛ حيث يمكن هرس نصف حبة أفوكادو و خلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون. إذا كانت بشرتك جافة جدًا ، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل أيضًا. ضعي القناع واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وهي أحد أفضل وصفات للبشرة الجافة في الشتاء.
3. مقشر زيت الزيتون والسكر :
هذا المزيج يصنع مقشرًا رائعًا مع فوائد الترطيب، اخلطي نصف كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون؛ حيث يمكنك أيضًا إضافة زيت أساسي ، مثل اللافندر ، لإعطاء رائحة مهدئة، وهي احد وصفات للبشرة الجافة في الشتاء .
4- ماسك حمام الشوفان :
أضيفي كوبًا من دقيق الشوفان إلى حمام دافئ ، واستمتعي بفوائد ترطيب البشرة؛ حيث يحتوي الشوفان على خصائص مهدئة للبشرة ، كما أنه يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة من الماء.
5- قناع الشوفان والعسل :
ومن أهم وصفات للبشرة الجافة في الشتاء استخدام دقيق الشوفان كـ مقشر وقناع جيد، وذلك عبر خلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء، ثم افركي به بشرتك. يمكن استخدامه كمقشر وغسله على الفور ، أو يمكنك تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كقناع مرطب.
6- زيت جوز الهند :
ويعتبر زيت جوز الهند مفيد للغاية كـ كريم مرطب قبل وقت النوم، وهو أحد وصفات لبشرة الجافة في الشتاء، لذا إذا كنت تعاني من تشقق اليدين والوجه.
7- استخدام الزيوت المرطبة :
ويمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وجوز الهند والأرجان وزيت الأفوكادو كحمام نقع لترطيب البشرة كأحد وصفات للبشرة الجافة في الشتاء.
ويمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وجوز الهند والأرجان وزيت الأفوكادو كحمام نقع لترطيب البشرة كأحد وصفات للبشرة الجافة في الشتاء.
8- كمادات الحليب :
ويمكن لإستخدام كمادات الحليب في علاج البشرة الجافة في الشتاء ، وذلك لما له من خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، بسبب احتواءه على حمض اللاكتيك ، الذي يعمل كمقشر طبيعي لطيف، ويمكن وضع كمادات الحليب على بشرتك لمدة 5 إلى 10 دقائق في المرة الواحدة.
9.- منظف ومقشر إنزيم الفاكهة :
كأحد وصفات للبشرة الجافة في الشتاء يمكن استخدام إنزيمات الفاكهة التي تساعد بشرتك حقًا أثناء الطقس البارد؛ حيث تعمل أحماض ألفا هيدروكسي على تقشير الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة الباهتة على الوجه والجسم.
10- الصبار :
جل الصبار ليس فقط لعلاج حروق الشمس ولكن يمكن استخدامه كأحد وصفات للبشرة الجافة في الشتاء؛ حيث يمكن أن يساعد بشرتك خلال أشهر الشتاء عن طريق تقليل الاحمرار والتهيج بسبب الجفاف.
علاج جفاف الوجه واحمراره
إذا تسببت لكِ البشرة الجافة بالحكة، ضعي كمادات باردة على هذه المنطقة لكي يتم تقليل الالتهاب، ويمكن استخدام الكريمات ومراهم الكورتيزون المتاحة دون وصفة طبية كـ علاج جفاف الوجه واحمراره، والتي تحتوي على واحد في المئة على الأقل من مادة الهيدروكورتيزون. إذا لم تفلح تلك التدابير في تخفيف الأعراض وعلاج جفاف الوجه واحمراره يتعين عليكِ زيارة طبيبكِ أو استشارة طبيب جلدية، بعد ان تجرب العلاجات التالية :
1- الترطيب:
وتوفر مرطّبات البشرة حاجزًا على الجلد لمنع تسرب المياه منه، ويمكن لوضع المُرطِّب عدَّة مرات في اليوم وبعد الاستحمام. يُفضَّل استخدام المرطبات ذات القوام الكثيف المتاحة دون وصفة طبية ان يساهم في علاج جفاف الجلد واحمراره .
2- مرطبات البشرة:
وإذا كانت بشرتكِ جافة للغاية، فقد ترغبين في وضع زيت، مثل زيت الأطفال، بينما لا تزال بشرتك رطبة. يتميز الزيت بقدرة أكبر من المُرطبات للبقاء على سطح البشرة ومنع تبخر المياه منها. الاختيار الآخر مثل : الفازلين والتي تمنحكِ هذه المنتجات شعورًا باللزوجة وهو أحد علاج جفاف الجلد واحمراره.
3- استخدام مياه دافئة وتقليل وقت الاستحمام :
حيث تزيل الفترات الطويلة من الاستحمام واستخدام المياه الساخنة في التخلص من زيوت البشرة، ويجب ان لا تطيل في وقت الاستحمام لمدة لا تزيد عن خمس إلى عشر دقائق واستخدمي مياه دافئة وليست ساخنة.
4- استخدام الصابون القلوي أو المناسب للبشرة الجافة :
ويفضل استخدام كريمات التنظيف أو منظفات الجلد اللطيفة وجل الاستحمام أو الاغتسال المُضاف إليه مُرطبات البشرة، لذا عليك اختيار الصابون معتدل القلوية المُضاف إليه الزيوت والدهون. تجنبي مزيلات العرق و المنظفات المضادة للبكتيريا والعطور والكحول.
5- استخدام مرطبات البشرة بعد الاستحمام مباشرة:
ولعلاج جفاف الجلد واحمراره عليك استخدام مرطبات البشرة بعد الاستحمام و تجفيفها بالمنشفة لكي تحتفظ ببعض الرطوبة. في غضون دقيقتين بعد الاستحمام ضعي الكريم المُرطب أو المرهم الاحتفاظ برطوبة البشرة، وقد يكون من الأفضل استخدام منتج يحتوي على الفازلين كأحد المكونات الثلاثة الرئيسية به. كما قد يساعد أيضًا استخدام المُنتجات التي تحتوي على الجليسرين، وحمض اللاكتيك أو اليوريا.
7- اختيار الأقمشة اللطيفة على بشرتك :
وتسمح الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والحرير، للبشرة أن تتنفس. في حين أن الصوف، على الرغم من كونه منتجًا طبيعيًّا، يُمكن أن يهيِّج حتى البشرة العادية، اغسلي ملابسكِ بمنظفات خالية من الصبغات أو العطور، حيث يُمكن لكليهما أن يهيج بشرتك ايضا ويتسبب في جفاف الجلد واحمراره.
علاج جفاف الوجه الشديد
من المُرجَّح أن يجري طبيبك فحصًا جسديًّا ويسأل عن تاريخكَ الطبي، بما في ذلك الوقت الذي بدأَتْ فيه بشرتكَ بالجفاف وما العوامل التي تجعلها أفضل أو أسوأ، وعادات الاستحمام، ونظامكَ الغذائي، وكيفية الاعتناء ببشرتك، وذلك وضف افضل علاج جفاف الوجه الشديد .
قد يقترح طبيبكَ إجراء اختبارات تشخيصية معيَّنة للتحقُّق مِمَّا إذا كانت بشرتكَ الجافة ناتجة عن حالة طبية أساسية، مثل الغدة الدرقية الخاملة (قصور الدرقية)، وذلك لوصف علاج جفاف الوجه الشديد والمناسب .
في معظم الحالات، تستجيب البشرة الجافة جيدًا لمقاييس نمط الحياة، مثل استخدام مرطبات البشرة وتجنب الحمام الدافئ طويل المدة، وإذا كنتَ تعاني من بشرة جافة جدًّا ومليئة بالقشور، قد يوصي طبيبك باستخدام كريم وعلاج جفاف الوجه الشديد بدون وصفة طبية يحتوي على حامض اللاكتيك أو حمض اللاكتيك مع اليوريا.
إن كنت تعاني من مرض جلدي أشد خطورة، مثل التهاب الجلد التأتُّبي (الإكزيما)، أو السُّماك، أو الصدفية، قد يصف طبيبك كريم أو مرهم أو علاجات أخرى بالإضافة للرعاية المنزلية.
وقد يؤدي جفاف البشرة أحيانًا إلى التهاب جلدي؛ مما يؤدي إلى الحاجة لاستخدام علاج جفاف البشرة الشديد احمرار وحكة في الجلد. في تلك الحالات، يشمل العلاج دَهون يحتوي على الهيدروكورتيزون، إذا اتسعَت تشققات جلدك، فقد يصف طبيبكَ الضمادات الرطبة للمساعدة في منع حدوث العدوى.
علاج جفاف البشرة الدهنية
ويعتمد علاج جفاف البشرة الدهنية عندما تتوقف الغدد الدهنية عن إفراز الدهون، والمعروفة بأسم الزهم هو مادة دهنية شمعية تحمي البشرة وترطبها.
لذا فمن الضروري استهلاك في هذه الحالة علاج جفاف البشرة الدهنية للحفاظ على صحة الجلد. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز الدهون في البشرة الدهنية إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب، لذا يجب استخدام العلاجات بشكل معتدل و العناية المنتظمة بالبشرة، وفيما يليل سنقوم بوصف 6 طرق لعلاج جفاف البشرة الدهنية.
1- اغسل بشرتك بانتظام :
يمكن أن يقلل الغسيل بالماء الدافئ والصابون اللطيف من كمية الزيوت على الجلد، ويمكن أن يقلل الغسيل المنتظم من كمية الزيت الموجودة على الجلد؛ حيث يجب غسل البشرة بصابون لطيف وماء دافئ، مع تجنب الصابون الذي يحتوي على روائح أو مرطبات مضافة أو مواد كيميائية قاسية، والتي يمكن أن تهيج الجلد أو تسبب في جفاف الجلد.
2- تجنب اللوف والفوط الخشنة :
واحد طرق علاج جفاف البشرة الدهنية الامتناع عن استخدام اللوف والفوطة الخشنة ، وذلك لأن الاحتكاك الإضافي قد يحفز الجلد على إنتاج المزيد من الزيوت.
3- استخدام الزيوت :
ويمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تحتوي على حمض الصفصاف، وحمض الجليكوليك، وحمض بيتا هيدروكسي، والبنزويل بيروكسايد ان يساهم في علاج جفاف البشرة الدهنية.
4- غسول الوجه :
قد يكون اختيار غسول أو صابون الوجه المناسب لعلاج جفاف البشرة الدهنية، والمصنوعة من الصوديوم لوريث الكربوكسيل، وذلك لأنها فعالة في معالجة حب الشباب في الوجه عبر الحد من إنتاج الدهون في الوجه.
5- استخدم الورق النشاف والضمادات الطبية:
لن تعالج أوراق التنشيف إفراز الدهون في الجلد ، ولكن يمكن استخدامها لإزالة الدهون الزائدة عن الجلد طوال اليوم لجعلها تبدو أقل لمعانًا، ويمكن لأي شخص أيضًا تجربة الفوط القماشية التي يتم علاجها بمكونات تنظيف مألوفة ، مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك، وقد يساعد ذلك في إزالة الدهون الزائدة خلال اليوم ، مع تنظيف المسام والجلد.
6- استخدم ماسكات الوجه :
قد تكون بعض أقنعة وماسكات الوجه مفيدة لـ علاج جفاف البشرة الدهنية، وقد تحتوي هذه على مكونات مثل: السميكتايت أو البنتونيت أن تمتص الزيوت وتقلل من لمعان البشرة ومستويات الدهون دون تهيج الجلد، استخدمها من حين لآخر فقط لمنع جفاف الجلد ، ثم ضع مرطبًا لطيفًا بعد ذلك، مثل العسل الخام والمضاد للبكتيريا، والذي يحد من ظهور حب الشباب ، وقد يساعد دقيق الشوفان على تطهير الجلد لما يحتوي من مضادات للأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات التي يمكن ان تهدئ البشرة المتهيجة.
7- استخدام المرطبات :
قد تفيد استخدام المرطبات في علاج جفاف البشرة الدهنية؛ حيث يمكن ان يفيد استخدام المرطبات المناسبة أن يفيد الأشخاص ذوي البشرة الدهنية جدًا ، يمكن أن يساعد المرطب الخالي من الزيوت في الحفاظ على الجلد رطبًا وحمايته من الجفاف، وتشير الكثير من الدراسات التي أجريت في 2014 إلى أن الصبار يمكن أن يكون مرطب جيد لعلاج حب الشباب وجفاف البشرة الدهنية.