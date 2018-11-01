قناع العسل وزيت جوز الهند لحل مشاكل البشرة الجافة

تعاني ذوات البشرة الجافة من مشاكل كثيرة بالوجه ويحتاج هذا النوع تحديدًا لعناية خاصة وترطيب مستمر بزيوت ومكونات تتلاءم مع البشرة الجافة بدءًا من استخدام الغسول اليومي للتنظيف، وحتى استخدام الوصفات الطبيعية المنزلية.



ووفقًا لموقع " glowbink " فيمكنك تجربة قناع العسل الأبيض وزيت جوز الهند للبشرة الجافة للحصول على أقصى ترطيب، ويحتوي العسل على مواد أكسدة تصلح أنسجة البشرة ويحتوي على أحماض تجعله مقشر طبيعي ولطيف على البشرة.



المكونات : ملعقتين من زيت جوز الهند + ملعقة ونصف عسل أبيض خام + ملعقة من زيت اللافندر " اختياري".



الطريقة : اخلطي المكونات معًا واتركيها في الثلاجة لمدة 5 دقائق حتى يتماسك الخليط، ثم قومي بتنظيف بشرتك جيدًا ثم ضعي الخليط على وجهك بحركات دائرية واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء وكرريه مرتين أسبوعيًا.