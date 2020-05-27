AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لصاحبات البشرة الجافة..علاج مضمون وسهل فى فصل الصيف

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:11 م
لصاحبات البشرة الجافة
لصاحبات البشرة الجافة ..علاج مضمون وسهل فى فصل الصيف
Advertisements
اسماء محمد
تعاني صاحبات البشرة الجافة من شحوب وجفاف البشرة الشديد في فصل الصيف حيث تفقد البشرة الكثير من عناصرها الغذائية تتعرض للشيخوخة المبكرة.

ومن الاشياء الجيدة أن هناك بعض المواد الطبيعية  القادرة على علاج هذه المشكلة وفي مقدمتها زيت السمسم.

وعرض موقع " boldsky" فوائد زيت السمسم للبشرة افضل طرق استخدامه.

فوائد زيت السمسم للبشرة الجافة:
- ينظف زيت السمم البشرة بعمق ويخفف الحكة. 
- يمنع فقدان الرطوبة من الجلد ويبقيها لفترة أطول.

طريقة استخدام زيت السمسم للبشرة الجافة:
- ضعي زيت السمسم بكثرة على البشرة بعد غسلها يوميًا.
- تجنبي التعرض للشمس بعد ضعه على البشرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثور والبشرة الجافة

ترطيب ونضارة.. ماسك مذهل لصاحبات البشرة الجافة

فى دقيقتين .. احمي بشرتك من الحر بهذا الروتين اليومي

احذريها.. 6 أخطاء شائعة تسبب مشاكل البشرة عند تقشيرها

فوائد ماسك الكركديه

تناول عصير الطماطم مرة واحدة في الأسبوع يحميك من هذا المرض

ترشيحاتنا

من القرآن الكريم.. أول رد فعل من شيكابالا بعد إساءات الجمهور ضده

الصحة: ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بـ كورونا.. وشفاء 178 حالة

الفرق بين النبي والرسول.. 5 أمور لا يعرفها الكثيرون

اهم الاخبار: موعد ذروة كورونا فى مصر .. ترامب يهدد السوشيال ميديا.. ضوابط إعادة فتح المساجد

روسيا تعلن عن علاج لفيروس كورونا الشهر المقبل.. فيديو

مصدر بالجبلاية: تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحبوا تسمعوا ايه.. منى ممدوح تتألق بالكاجوال على البيانو

بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

شاهد.. الملتقى الـ31 لعشاق كورفيت في فلوريدا.. صور