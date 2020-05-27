لصاحبات البشرة الجافة ..علاج مضمون وسهل فى فصل الصيف

تعاني صاحبات البشرة الجافة من شحوب وجفاف البشرة الشديد في فصل الصيف حيث تفقد البشرة الكثير من عناصرها الغذائية تتعرض للشيخوخة المبكرة.





ومن الاشياء الجيدة أن هناك بعض المواد الطبيعية القادرة على علاج هذه المشكلة وفي مقدمتها زيت السمسم





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وعرض موقع " boldsky" فوائد زيت السمسم للبشرة افضل طرق استخدامه.





فوائد زيت السمسم للبشرة الجافة:

- ينظف زيت السمم البشرة بعمق ويخفف الحكة.

- يمنع فقدان الرطوبة من الجلد ويبقيها لفترة أطول.





طريقة استخدام زيت السمسم للبشرة الجافة:

- ضعي زيت السمسم بكثرة على البشرة بعد غسلها يوميًا.