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مرأة

في فصل الشتاء.. 3 وصفات فعالة ورخيصة الثمن لعلاج مشاكل البشرة الجافة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:16 م
3 وصفات فعالة ورخيصة
3 وصفات فعالة ورخيصة الثمن تعالج مشاكل البشرة الجافة
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رضوى حسام
تعاني العديد من الفتيات من مشاكل البشرة الجافة خاصة في فصل الشتاء، حيث يؤدي الجو البارد إلى زيادة جفاف البشرة.

وأكد موقع "health line" ان الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق لعلاج جفاف البشرة، وتشمل: 

• ماسك زبدة الشيا للبشرة:-

تتميز زبدة الشيا بقدرة هائلة على الترطيب، وتعمل أيضًا على تنقية الوجه وإخفاء آثار الحبوب. 
امزجي القليل من زبدة الشيا مع زيت جوز الهند، وتستطيعين بهذا الخليط ترطيب جلدكِ بشكل جيد، والحصول على بشرة خالية من العيوب. 

• ماسك الزبادي للوجه:-

استخدمي خليط الزبادي والعسل والبابايا في عمل ماسك لوجهك، واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك كمقشر للبشرة، ويساعد في تنشيط الدورة الدموية بالوجه، فيمنحكِ وجهًا مشرقًا وجذابًا طيلة الطقس البارد. 

• ماسك الموز للبشرة:-

جربي استخدام ماسك الموز على بشرتك وستدهشك النتيجة، ويتكون من خليط موزة مهروسة مع ملعقتين من الحليب. 
ضعي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. 
يعمل هذا الماسك على تنعيم البشرة وتغذيتها، ويظهر تأثيره بشكل أكبر إذا كانت بشرتكِ من النوع المختلط.
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