ترطيب ونضارة .. ماسك مذهل لصاحبات البشرة الجافة

تعاني صاحبات البشرة الجافة من فقدان المظهر المشرق والممتلئ بالنضارة مما يجعلهن أقل جمالا وأكبر سنا .. خاصة في فصل الصيف.





ذكر موقع " boldsky" أن الأفوكادو من الداخل كريمي وممتلئ بالأحماض الدهنية التي تعيد محتوى الرطوبة الطبيعية للبشرة وتعيد اليها نضارتها، كما يعزز إفراز الكولاجين مما يقلل من التجاعيد ويحسن نسيج الجلد.

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مكونات الماسك:

نصف أفوكادو

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون





طريقة استخدام الماسك:

اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة في وعاء.