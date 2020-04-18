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مرأة

ترطيب ونضارة.. ماسك مذهل لصاحبات البشرة الجافة

السبت 18/أبريل/2020 - 07:37 م
ترطيب ونضارة .. ماسك
ترطيب ونضارة .. ماسك مذهل لصاحبات البشرة الجافة
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اسماء محمد
تعاني صاحبات البشرة الجافة من فقدان المظهر المشرق والممتلئ بالنضارة مما يجعلهن أقل جمالا وأكبر سنا .. خاصة في فصل الصيف.

ذكر موقع " boldsky" أن الأفوكادو من الداخل كريمي وممتلئ بالأحماض الدهنية التي تعيد محتوى الرطوبة الطبيعية للبشرة وتعيد اليها نضارتها، كما يعزز إفراز الكولاجين مما يقلل من التجاعيد ويحسن نسيج الجلد. 
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مكونات الماسك:
نصف أفوكادو
ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

طريقة استخدام الماسك:
اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة في وعاء. 
اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وضعيه على الجلد ثم يغسل بعد 15 دقيقة.
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