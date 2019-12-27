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مرأة

نتائجه مذهلة.. تعرف على طريقة ترطيب البشرة الجافة بالحليب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
فوائد ماسك الحليب
فوائد ماسك الحليب
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نهى هجرس
تتطلب البشرة الجافة العديد من الاهتمام، وخاصة فى فصل الشتاء فهى تحتاج إلى اهتمام مضاعف عن الطبيعى .

وقد قدم موقع “boldsky” أهم الوصفات التى تساعد فى الحد من جفاف البشرة وهى:-

يحتوي الحليب على خصائص مهدئة، ومضادة للالتهابات، وتسهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل البشرة الجافة، ويساعد على تفتيح البشرة.

مكونات ماسك الحليب للبشرة الجافة:-
حليب بارد

الطريقة لاستخدام ماسك الحليب:-

- تنقع قطعة من القماش بالحليب البارد.
- توضع قطعة القماش على الوجه مدة 5-7 دقائق. 
- تمسح بقطعة أخرى من القماش وتوضع في الماء الفاتر. 
- يمسح الوجه باستخدام قطعة القماش الثانية؛ للتخلص من أثر الحليب. تُكرر الطريقة يوميًا، وسيلاحظ بأن الوجه يبقى رطبًا.
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