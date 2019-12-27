نتائجه مذهلة.. تعرف على طريقة ترطيب البشرة الجافة بالحليب

تتطلب البشرة الجافة العديد من الاهتمام، وخاصة فى فصل الشتاء فهى تحتاج إلى اهتمام مضاعف عن الطبيعى .
وقد قدم موقع “boldsky” أهم الوصفات التى تساعد فى الحد من جفاف البشرة وهى:-
يحتوي الحليب على خصائص مهدئة، ومضادة للالتهابات، وتسهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل البشرة الجافة، ويساعد على تفتيح البشرة.
مكونات ماسك الحليب للبشرة الجافة:-
حليب بارد
الطريقة لاستخدام ماسك الحليب:-
- تنقع قطعة من القماش بالحليب البارد.
- توضع قطعة القماش على الوجه مدة 5-7 دقائق.
- تمسح بقطعة أخرى من القماش وتوضع في الماء الفاتر.
- يمسح الوجه باستخدام قطعة القماش الثانية؛ للتخلص من أثر الحليب. تُكرر الطريقة يوميًا، وسيلاحظ بأن الوجه يبقى رطبًا.