نتائجه مذهلة.. تعرف على طريقة ترطيب البشرة الجافة بالحليب

تتطلب البشرة الجافة العديد من الاهتمام ، وخاصة فى فصل الشتاء فهى تحتاج إلى اهتمام مضاعف عن الطبيعى .





وقد قدم موقع “boldsky” أهم الوصفات التى تساعد فى الحد من جفاف البشرة وهى:-





يحتوي الحليب على خصائص مهدئة، ومضادة للالتهابات، وتسهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل البشرة الجافة، ويساعد على تفتيح البشرة.





مكونات ماسك الحليب للبشرة الجافة:-

حليب بارد





الطريقة لاستخدام ماسك الحليب:-





- تنقع قطعة من القماش بالحليب البارد.

- توضع قطعة القماش على الوجه مدة 5-7 دقائق.

- تمسح بقطعة أخرى من القماش وتوضع في الماء الفاتر.