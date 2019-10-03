وداعا لـ البشرة الجافة.. 3 أنواع من الزيت لعلاج الخشونة في المنزل



أما عن زيت اللافندر فهو يحتوي على خواص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات التي تفيد الجلد وتضميده وتخلط مع الزيوت الأخرى ، فهي تساعد على ترطيب البشرة ، وبالتالي معالجة مشكلة البشرة الجافة.



المكونات:

- ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا.

- 1/2 ملعقة زيت الأرجان.

- 3- 4 نقط من زيت اللافندر.



طريقة الاستخدام:

- نخلط الزيوت الثلاثة مع بعضها.

- نضعها في زجاجة صغيرة غامقة اللون ونحتفظ في مكان مظلم.

- رش هذا المزيج على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق.



2. زيت اللافندر وزيت الياسمين وزيت خشب الصندل

مزيج زيت بذور ثمر الورد وزيت اللافندر وزيت خشب الصندل هو أحد أفضل الزيوت للبشرة ، ويحتوي زيت ثمر الورد على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي ترطب الجلد وتمنع التهاب الجلد، يحتوي زيت خشب الصندل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تهدئ البشرة وتحميها وتعالج الحكة الناتجة عن جفاف الجلد، وزيت الياسمين هو وسيلة رائعة لإضافة الرطوبة على الجلد دون انسداد مسام الجلد.



المكونات:

- 4 ملاعق صغيرة من زيت الياسمين.

- 5 نقط من زيت اللافندر.

- 5 نقط من زيت خشب الصندل.

- 5 نقط من زيت الورد.



طريقة الاستخدام:

- في زجاجة غامقة اللون نمزج الزيوت مع بعضها، يرج الزجاج جيدًا.

- الاحتفاظ بالزجاجة في مكان مظلم.

- قبل استخدامه عليك تنظيف بشرتك جيدًا ثم وضعه بحركة دائرية لمدة بضع دقائق.



3. زيت الأفوكادو وزيت المر



لا يعمل زيت الأفوكادو على ترطيب البشرة وتهدئتها فحسب ، بل إنه يعزز أيضًا إنتاج الكولاجين في البشرة ليوفر لك بشرة نضرة ومنتعشة، فقد يضيف زيت المر رطوبة إلى الجلد وتوفير الراحة للبشرة الجافة المشقوقة والحكة.



المكونات:

- ملعقة صغيرة زيت الأفوكادو.

- 2- 4 نقط زيت المر.



طريقة الاستخدام:

- نخلط الزيت مع بعضه في زجاجة غامقة اللون.

- نحتفظ به أيضًا في مكان مظلم.

- نضيف بضع النقط على الوجه بعد تنظيفه جيدًا.



يعتبر الجلد الجاف والخشن كابوسًا من الصعب التعامل معه لكثرة مشكلاته كالبقع والحكة، ومعظمنا يعتقد أن وضع مرطب ما يكفي، لكن في الحقيقة أن بشرتك الجافة تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام الشديد، والمزيد من الأمصال "السيروم".فالسيروم هو مكون مذهل للعناية بالبشرة مع مكونات فعالة تغذي وترطب البشرة، فهو يمد البشرة بالمكملات الإضافية التي تحتاج إليها، ونظرًا إلى غلاء اسعار السيروم والتي تكلفك المزيد من الأموال، يمكنك عملها في المنزل وبكل سهولة.فزيت الجوجوبا الزهري مرطب قوي ويساعد على تقليل البقع والقشور، علاوة على ذلك ، له خصائص مضادة للجراثيم القوية، ويترك البشرة نظيفة وخالية من أية بكتيريا، كما يحتوي زيت الأرجان على خصائص مضادة للشيخوخة ويحسن مرونة البشرة ليمنحك بشرة ممتلئة بالشباب.