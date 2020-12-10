لو عربيتك عدى عليها 20 سنة تقدر تغيرها بواحدة جديدة| وزيرة الصناعة تكشف التفاصيل

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم وضع الخطوات التنفيذية من أجل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي . أجلالسيارات





وأضافت نيفين جامع في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "تقديم حافز نقدي لكل صاحب سيارة متقادمة من أجل مساعدته في إحلالها ونعطيه سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ويتم تجميعها محليا".





وتابعت نيفين جامع: "الرئيس السيسي وجه بإنشاء معرض في يناير المقبل يطلق من خلاله مبادرة إحلال السيارات المتقادمة"، مضيفة: " الرئيس السيسي وجه بأن يشمل برنامج إحلال السيارات المتقادمة السيارات الملاكي ايضا بجانب الأجرة".





وأكملت نيفين جامع: " كل من يمتلك سيارة اجرة او ميكروباص او سيارة ملاكي متقادمة مر عليه أكثر من 20 سنة ويرغب في إحلال سيارته يحصل على دعم نقدي مميز للغاية".





ولفتت نيفين جامع: " نعمل مع الشركات الأجنبية التي تعمل في صناعة السيارات لجذب التكنولوجيا الأجنبية في مصر ويتم تحسين صناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".





وعرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.





ووجه الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.





كما وجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنيًا في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.