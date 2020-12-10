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فن

20 فيديو من حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي.. شاهد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:46 م
حفل ختام مهرجان القاهرة
حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائى
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مريم عزت
شارك اليوم عدد كبير من نجوم الفن الذين ظهروا باطلالات متميزة على سجادة الحمراء من الحفل الختامى لمرجان القاهرة السنيمائى الذى اقيم مساء اليوم. 

وكان أبرز الحضور في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من: رانيا يوسف، إلهام شاهين، ليلى علوي، أروى جودة، يسرا، نيللي كريم، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، لبلبة، ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد الفيشاوي وزوجته، وتامر حبيب، أمير المصري، أحمد مجدي، يسرا اللوزي، غادة عادل، درة، سندرا نشأت، ميساء مغربي، أمير شاهين وزوجته، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، ريهام عبد الغفور، هنا شيحة، تارا عماد، صفاء جلال، نهال عنبر، توني ماهر، مريم الخشت، يوسف عثمان، داليدا خليل، جومانا مراد، أسماء حلال، الاعلامية بوسي شلبي، سمية الخشاب، تيم مصطفى قمر. 

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.
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