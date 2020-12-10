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أخبار العالم

العاهل المغربي يتحدث إلى ترامب عن جهود حل الأزمة الخليجية مع قطر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:57 م
الملك المغربي محمد
الملك المغربي محمد السادس
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شيماء مصطفى
تحدث العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الخليجية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية، تطرق الملك محمد السادس، خلال الاتصال الذي جرى بينه والرئيس ترامب، عن جهود واشنطن لحل الأزمة الخليجية.

وأعرب الملك محمد عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، وتحقيق الأمن العربي الشامل، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه صالح شعوب المنطقة العربية.

وثمن الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، في الخطوات الهامة التي تم تحقيقها بشأن حل الأزمة الخليجية، مجددا دعمه للوساطة الكويتية بهدف إنهاء هذا الخلاف.

وكان الملك المغربي محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حيث أخبره الأخير بإصدار مرسوم رئاسي، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على جميع منطقة الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

وعبر الملك محمد السادس عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي، مبديا لـ ترامب الدعم الكامل لمغربية الصحراء، مؤكدا أنه موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن المغرب اتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

وأضاف: "تحقيق تاريخي آخر اليوم اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط".
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