الصحة العالمية أجازت استخدامه.. وزيرة الصحة: كنت أول المتطوعين في تجارب اللقاح الصيني

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى دولتي الإمارات والصين والتي عكست حجم الصداقة، مؤكدة أن علاقة صداقة تاريخية تجمع بين مصر والصين والإمارات





وقالت «زايد» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول دفعات لقاح كورونا الصيني، إن اللقاح الصيني هو الذي أجرينا عليه التجارب السريرية، مضيفة : « كنت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني».





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام اللقاح الصيني في مصر، لافتة إلى أن اللقاح الصيني من الإمارات حصل على الموافقة النهائية من الإمارات .



