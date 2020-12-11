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سهل التداول والنقل.. طبيب: اللقاح الصيني آثاره الجانبية بسيطة ولا يشكل خطورة على الصحة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
اللقاح الصيني
اللقاح الصيني
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هاني حسين
قال  الدكتور أشرف عمر  أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، إن  وصول لقاح كورونا الصينين إلى مصر لحظة تاريخية تشهدها مصر، مضيفا:" اللقاحات 3 أنواع أساسية من اللقاحات  واللقاح الصيني يختلف عن لقاح شركة فايزر المعتمد على الجينات  واللقاح الصيني يعتمد على جزء من الفيروس نفسه  ويكون غير نشط".

وأضاف  أشرف عمر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللقاح الصينين يتم أخذه على جرعتين الفارق بينهما 21 يوما ".

 وتابع:"  اللقاح الصيني أثبت فعالية في الوقاية من فيروس كورونا"، مضيفا:"  الأبحاث التي تم إجرائها على لقاح كورونا الصيني أكد أن الآثار الجانبية له بسيطة للغاية  ولا خطورة منه على صحة الإنسان".

 وأكمل اشرف عمر:"  لقاح كورونا الصيني لم يسبب أثار جانبية خطيرة على صحة الإنسان  في فترة التجارب السريرية"، مضيفا:" لقاح كورونا الصيني  سهل التداول والتنقل ويمكن نقله في الثلاجات الطبيعية".

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أولى شحنات لقاح «سينوفارم» الصيني من دولة الإمارات لعلاج كورونا، مؤكدة أن هناك شحنات أخرى متتالية للحصول لمزيد من اللقاحات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن لحظة وصول لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار القاهرة هي لحظة تاريخية عظيمة تدل على عظمة القيادة السياسية ودليل على عمق الصداقة بين الصين والإمارات، وهذه أولى الشحنات لمجموعة من شاحنات قادمة أخرى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية المصرية حريصة ومهتمة على مواجهة جائحة كورونا وتوفير كل ما هو جديد لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية التي تجرى الآن.

وأشارت إلى أنها ضمن الأشخاص التي شاركت في عمل الأبحاث الإكلينيكية التي جرب عليهم هذه اللقاحات، مؤكدة أن الأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات وكبار السن ومرضى الأورام والأمراض المزمنة الصعبة، وهو جرعتين بين الجرعة والثانية 21 يوما.
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