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رياضة

أيمن يونس: فريق الكرة بالزمالك معزول عن الأزمات.. وبن شرقي وساسي يتقاضيان مستحقاتهما في موعدها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
ساسي
ساسي
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محمد رشاد
أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء معزول تمامًا عن الأزمات المُتعلقة بمجلس الإدارة واللجنة المؤقتة التي حلت بدلًا منه.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال يونس :"فريق الزمالك ليس له علاقة بما يجري، الفريق متماسك تمامًا والمسئولين عن الفريق يقومون بعملهم بنجاح كبير، ويحافظون عليه بصورة طيبة بعيدًا عن أي أزمات".

ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 مع فريق المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية، أملًا في اللقب الـ13 للنادي الأبيض.

وأضاف يونس :"البعض طالبنا بإجراء صفقات في ستة أيام فقط، بينما فريق مثل الزمالك يتم التخطيط لمدة عام لكي يتعاقد مع لاعب يستحق أن يرتدي القميص الأبيض بقيمته الكبيرة".

ووجه  رسالة اطمئنان للجماهير قائلًا :"عملي هو البحث فيما يتعلق بحقوق النادي، وأؤكد أن هناك أموال ستدخل الخزائن خلال الفترة المقبلة، ونحن ملتزمون تمامًا بموعد سداد مستحقات فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي".

وأنهى يونس :"نادي الزمالك لن يُهدم، لدينا جماهير غفيرة، ونعمل على أن يستمر النادي في موقعه، وألا يتأثر الفريق بأي أزمات، وهو الأمر الحاصل بالفعل في الوقت الحالي".
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