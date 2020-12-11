ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من بايدن بعد الموافقة رسميا على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة رسميًا على طرح لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، هو نقطة ضوء وقت مظلم.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة " ايه.بي.سي" الأمريكية: "ممتنون للعلماء الذين طورا اللقاح وللخبراء الذي قيموا سلامته".

ومنذ قليل، صوتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت لصالح الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

والثلاثاء الماضي، قال مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن فريق تطوير اللقاح أوفى بالمعايير المطلوبة للنجاح. 

وأضاف: " الهيئة الأمريكية وعدت بالاستماع إلى نصيحة اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، المكونة من خبراء لقاحات مستقلين، ومتخصصين في الأمراض المعدية، وممثلين عن الصناعة، وممثل المستهلك".

جدير بالذكر أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تعمل كمحكمة علمية تفصل وتفحص في بيانات الشركة وتناقش ما إذا كان اللقاح آمن وفعال بما يكفي لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وحدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هدفًا يتمثل في تطعيم 100 مليون شخص، ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة، خلال المائة يوم الأولى من إدارته.

وقدم بعض المسؤولين بصيصا جديدا من الأمل، حيث قالوا إن التطعيمات يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، وصعدت الدول خططها لما يُرجح أن يكون جهود توزيع ذات أبعاد غير مسبوقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر- بيونتيك لـ علاج كورونا ..فيديو

رغم نجاح لقاح فايزر .. جو بايدن يطلق تحذيرا شديدا ويدعو لارتداء الكمامات

ترامب: فايزر والغذاء والدواء قررا الإعلان عن لقاح كورونا بعد الانتخابات

فايزر ردا على اتهامات ترامب بتأجيل إعلان التوصل للقاح كورونا: لا تأثير سياسي

ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تعافي أحمد فتحى من فيروس كورونا

الوقاية 100% .. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما

رانيا يوسف تفاجئ الحضور في ختام القاهرة السينمائي .. شاهد

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

وزير المالية: تعيين 2000 مأمور ضريبي .. تفاصيل

مقتل 6 أشخاص في انفجار بطهران.. فيديو

Advertisements

بتهمة الإساءة اللفظية لموديل .. حبس الإعلامي تامر أمين عامين

مفيش بطانة.. زاوية خلفية تكشف كارثة فستان رانيا يوسف

تفاصيل مرضها .. فيفي عبده: بقالي 6 شهور مش قادرة أتحرك.. والعين مذكورة في القرآن

في وداع ترامب .. إيران تستعد لـ ضربة عسكرية كبرى في المنطقة

مفاجأة مدوية| ديون الزمالك "مليار ونصف" والنشاط الرياضى في خطر

كلام نهائي.. رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف الزمالك من خوض السوبر المصري

موقع للتسجيل وبالمجان .. وزيرة الصحة تكشف عن أول فئات تحصل على لقاح كورونا

خاص.. محادثات سرية تكشف بيع فتيات بأكبر موقع زواج عرفي للأثرياء العرب.. نص الرسائل في التحقيقات

زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة يفاجئ لبلبة بقبلة والأخيرة: فيها جواز دي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

ذكريات من بدايات أم كلثوم.. قصة أول لقاء جمعها بـ«أعظم مغن سمعته في حياتها»

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا