بعد اتفاق التطبيع.. صحف عبرية: اتصال ثلاثي بين ترامب ونتنياهو ومحمد السادس خلال ساعات

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، إنه من المتوقع إجراء مكالمة هاتفية ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل المغربي محمد السادس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة.





ويأتي ذلك غداة الإعلان عن تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل رسمي. ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل أخرى.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق "تاريخي" لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.





وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه أن موقفه ”الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير".





وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض في تصريحات "إنهم سيعززون التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية.. وإنهم سيعيدون فتح مكاتب الاتصال الخاصة بهم في الرباط وتل أبيب على الفور بنية فتح سفارات".



