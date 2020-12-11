أخبار الرياضة.. ديون الزمالك "مليار ونصف".. طارق يحيى يهاجم إدارة الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :







أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالى للنادي.





- هاجم طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة النادي الفضائية اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا فى التوقيت الحالي عن الموقف المالي للقلعة البيضاء.





- قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.





- أكدت عددا من التقارير الصحفية الإنجليزية أن النجم الألماني مسعود أوزيل بات قريبا من الرحيل عن فريقه أرسنال خلال الفترة القادمة مرجحا كافة النصر السعودي للتعاقد معه.





- أصدرت المحكمة الإيطالية حكما بالحبس البرازيلي روبينيو، لاعب ميلان وريال مدريد السابق، بسبب قضايا اغتصاب سابقة عندما كان يلعب في الروسونيري.



