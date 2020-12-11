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حوادث

ضبط صاحب شركة يروج لتزوير المستندات الرسمية بـ الإسكندرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:24 م
مستندات مزورة
مستندات مزورة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب – مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية. متخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقرًا لمزاوله نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عثر على (كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير")، وهاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على (مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات – شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص) .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.

على جانب اخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية).
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