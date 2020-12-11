ضبط صاحب شركة يروج لتزوير المستندات الرسمية بـ الإسكندرية





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب – مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية. متخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقرًا لمزاوله نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عثر على (كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير")، وهاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على (مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات – شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص) .





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.



