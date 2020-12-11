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برلمان

وصول لقاح كورونا الصيني.. برلماني: إقرار بعظمة مصر ورئيسها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:13 م
وصول شحنة لقاح كورونا
وصول شحنة لقاح كورونا الصيني أرض مصر
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القسم السياسي
أشاد النائب، عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحرص القيادة السياسية على جعل مصر أولى دول أفريقيا في الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة للتاريخ ، وإقرار بعظمة وقوة القيادة السياسية وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري فى المقام الأول .

وأكد " القاضى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أن الطب الوقائي في مصر له أهمية عظمى ، إلى جانب قوة النظام الصحي وتحقيق نتائج قوية فى كثير من الأمراض المعدية، لافتًا إلى أنه وبوجود لقاح كورونا الصيني، سيكون له بالغ الأثر فى نسبة التعافى، إلى جانب التقليل من أعداد الإصابة الفترة القادمة، مشددًا على أهمية تحقيق التباعد الاجتماعى والإبتعاد عن المناطق المزدحمة نهائيا وارتداء الكمامة. 

وأعرب وكيل لجنة الشئون الصحية عن تمنيه بضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة وجهودها في هذا الشأن ، لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري، لنتخطي هذه الجائحة بسلام. 

جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول شحنات لقاح «سينوفارم» لكورونا الصيني من الإمارات، مؤكدة أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري، ووضع الأزمة على الأجندة الرئاسية.

وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول دفعات لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»، إن اللقاح الصيني هو الذي أجريت عليه التجارب السريرية، مضيفة : «كنت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بفضل تضافر الجهود استطعنا استقبال اولى شحنات لقاح كورونا، موضحة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها وخاصة شعب مصر والصين والإمارات .

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام اللقاح الصيني في مصر، لافتة إلى أن اللقاح الصيني من الإمارات حصل على الموافقة النهائية من الإمارات، متابعة أنه تم إبرام عقد مع التحالف الدولي للقاحات والامصال للحصول على المزيد من اللقاحات .

وتوجهت الدكتورة هالة زايد، بالشكر إلى دولتي الإمارات والصين والتي عكست حجم الصداقة، مؤكدة أن علاقة صداقة تاريخية تجمع بين مصر والصين والإمارات.
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