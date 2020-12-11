خاص| انتهاء 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 سنوات بتكلفة 124 مليار جنيه





وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب علي مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 98.7 %، وكمية المياه المُنتجة تقريبا 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، و أطوال الشبكات 180 ألف كم ، ونسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65 %، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.



وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية لــــ " صدى البلد "، أنه تم منذ 2014 : يوليو 2020 وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى القرى، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه.





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وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومــي لصــرف صحــي المناطــق الريفيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ومحاور خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه وتعظيــم الاستفــادة من المــوارد المائيــة المتاحــة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة "المحسمة وبحر البقر") .



وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات ، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي) ، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة ، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله .

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومــي لصــرف صحــي المناطــق الريفيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ومحاور خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه وتعظيــم الاستفــادة من المــوارد المائيــة المتاحــة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة "المحسمة وبحر البقر") .وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات ، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي) ، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة ، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله .

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحي بالقرى ارتفعت خلال آخر 6 سنوات من 12 % عام 2014 إلى 37.5 % حاليًا، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.