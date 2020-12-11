قيادات الأوقاف خلال افتتاح المساجد الجديدة: رسالتنا هي عمارة بيوت الله

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح عدد (16) مسجدا جديدا اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (551) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد.





ووجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لـمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدين أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات ، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.





وتنطلق غدا السبت الدورة الأولى ” تفنيد الفكر المتطرف ” في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، وتضم عدد خمسين إمامًا من أئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، يأتي ذلك ضمن عزم وزارة الأوقاف عقد عدة دورات متتابعة حول : ” تفنيد الفكر المتطرف ” .





لاقت إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا واسعًا في العام الحالي 2020م ، بالرغم من التخفيضات الهائلة التي يقدمها المجلس على إصداراته في سبيل الوفاء بمهمته في مجال نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

يبلغ إجمالي مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020م ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه ، إضافة إلى مئات الإصدارات التي أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية في الداخل والخارج.

كما بلغت إصداراته الجديدة خلال عام 2020م (15) مؤلفًا جديدًا ، و(26) مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.