ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: لدينا سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:33 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مصر تستحق أن تكون الأولى بجدارة في كل شىء، مضيفة: حصلنا على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا".

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،  أن الدولة لديها سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من لقاح كورونا.

وتابعت: "بدأنا حملات الطبية وتم علاج الكثير من المواطنين و100 مليون بدأت بقاعدة كبيرة للغاية والدولة حاليًا تستفيد منها، و100 مليون صحة منحتنا قاعدة بيانات صحية للمصريين.

ونوهت إلى أن اللقاح سيكون مجانًا لكل المصريين وهو مثل علاج كورونا مسئولية الدولة لتوفيره وحماية المجتمع، قائلة: "60 ألف مريض فشل كلوي ومرضى أورام".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن معلومات مهمة عن لقاح فيروس كورونا كوفيد -19.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد

الوقاية 100% .. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما

لحظة وصول أول شحنة من لقاح كورونا الصيني إلى مطار القاهرة|شاهد

وصول لقاح فيروس كورونا الصيني إلى مصر.. صور

موقع للتسجيل وبالمجان .. وزيرة الصحة تكشف عن أول فئات تحصل على لقاح كورونا

وزيرة الصحة تطمئن المصريين: خضعت للتجارب السريرية للقاح كورونا الصيني

ترشيحاتنا

بعد قرار حبسه عامين.. تامر أمين يتصدر مؤشر البحث

لكل المصريين.. رئيس لجنة كورونا يزف بشرى للمواطنين بشأن توزيع اللقاح الصيني

رئيس "لجنة كورونا": أساس اختيارنا للقاح الصيني الأمان والفاعلية

مقتل طفل على يد والدته وعشيقها بإصابته بـ39 كسرا في بريطانيا

قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يوجه رسالة بشأن اللقاح الصيني.. وفساتين رانيا يوسف بدون بطانة

الفنانة اللبنانية داليدا خليل في ضيافة صدى البلد.. صور