وزيرة الصحة: لدينا سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مصر تستحق أن تكون الأولى بجدارة في كل شىء، مضيفة: حصلنا على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا".





وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الدولة لديها سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من لقاح كورونا.





وتابعت: "بدأنا حملات الطبية وتم علاج الكثير من المواطنين و100 مليون بدأت بقاعدة كبيرة للغاية والدولة حاليًا تستفيد منها، و100 مليون صحة منحتنا قاعدة بيانات صحية للمصريين.





ونوهت إلى أن اللقاح سيكون مجانًا لكل المصريين وهو مثل علاج كورونا مسئولية الدولة لتوفيره وحماية المجتمع، قائلة: "60 ألف مريض فشل كلوي ومرضى أورام".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن معلومات مهمة عن لقاح فيروس كورونا كوفيد -19.





وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم.



