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فن

ثراء جبيل تتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:01 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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آيه عاطف
تألقت الفنانة ثراء جبيل، أثناء تواجدها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والذي أقيم مساء أمس الخميس في دار الأوبرا المصرية.

ارتدت ثراء، فستانا أسود طويلا مع ميك أب هادئ، كما شاركت في المهرجان بكونها عضوة لجنة تحكيم برفقة كل من الممثلة القديرة سلوى محمد علي، والمخرجة أيتن أمين، وقاموا بتسليم جائزة إزيس لـ "عاش يا كابتن" كـ أفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا.

وعلى مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.

وشهدت الدورة الـ 42  من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  ، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

بينما شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات.

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