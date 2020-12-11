ثراء جبيل تتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

وعلى مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.





وشهدت الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.





بينما شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات.



