ظهور خاص على قناة الأهلي.. رسائل حب وشعر من يعقوب السعدي في الرئيس السيسى

أكد الإعلامي يعقوب السعدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الليل بالنهار من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنهضة بمصر.





وقال يعقوب السعدي خلال تقديمه حلقة خاصة بقناة النادي الأهلي عن النجمة التاسعة أن ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحمة أقرب إلى الإعجاز.





وقال أيضا فى رسالته الرئيس السيسى: مساء الخير يا وجه الخير قبل أن يسرد فى حديثه المهم عن الشعب المصرى العظيم مستعرضا تاريخه الوطنى وأنه لا يركع ولا يسجد لأحد.





وأوضح يعقوب السعدى أن الشعب المصري تعاقب عليه الكثير والكثير ولكنه يحفظ المهم والفترات المهمة مثل أحمس ومحمد على ليقفوا فى مرحلة مهمة خلف رئيس عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسى يبنى ويحلم بالأمل ويحمل شعبه فى قلبه ويحمله الشعب فى قبله.





وقال إن الرئيس السيسى قصة تستحق أن تروى مثل كتب التاريخ وأنه أسطورة حقيقية وهو قائد وإنسان فهو دعوة أم تحققت ويعرف قيمة شعبه وحبه له وحبه للوطن.





وأشار إلى أن تحمل مسيرة وتحمل سفينة وطن مثل مصر ليست سهلة وأن كل الظروف كانت فى انتظار فارس ليأتى الرئيس السيسى ويطرد الضوء الظلام ليبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ مصر بمشروعات مختلفة سيتذكرها التاريخ وتخفف دموع المصريين من صحة وتعليم ونقل وغيرها.



