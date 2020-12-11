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أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بنقل بائع المناديل ونجلته لدار رعاية مؤقتًا.. وجمعية أهلية تتبرع له بشقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا وابنته ملك 7 أعوام اللذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت.


وأضافت أنه سيتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطني أولا بني سويف" بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فضلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.


كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالمحافظة بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة».

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