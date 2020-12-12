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فن

عمرو دياب يغني لـ برج الحوت في حفله بـ قصر عابدين.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:05 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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نبيل العدوى
تألق النجم عمرو دياب بحفله في قصر عابدين وغنى عددا من أحدث أغنياته، ومنها برج الحوت الذي تفاعل معها الحضور.

حالة كبيرة من الجدل، دائمًا ما تلاحق الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بسبب سرية العلاقة التي جمعت بينهما، واستمرت لأكثر من عامين حتى الآن، وتكتم كلا الطرفين على إظهار الحقيقة للجمهور الذي يتابع بشغف كل ما هو جديد عن قصة العلاقة. 

وعلقت الفنانة مادلين طبر على خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني ، وذلك خلال مشاركتها في احدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.

وقالت مادلين طبر ان دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب بعض التضحيات لكن في نفس الوقت قد يواجه عمرو دياب ازمة كبيرة بحصول زوجته السابقة زينة عاشور على نصف ثروته حال زواجه رسميا.

وأشارت مادلين طبر الى انها تتمنى الصلح بين الطرفين لانها احبت كثيرا بقصة حبهما والاغاني التي قدمها عمرو دياب لدينا الشربيني مثل برج الحوت ويوم تلات.

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.

"صدى البلد" تواصل مع مصدر مُقرّب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضًا.
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