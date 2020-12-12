عمرو دياب يغني لـ برج الحوت في حفله بـ قصر عابدين.. فيديو

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.





المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.





"صدى البلد" تواصل مع مصدر مُقرّب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضًا.