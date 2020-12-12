ضياء السيد: بداية سيراميكا كليوباترا متميزة.. والقادم أصعب.. فيديو

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن فوز سيراميكا كليوباترا، على الإنتاج الحربي، هام للمدير الفني هيثم شعبان لأنه الأول له بالدوري الممتاز.





وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" بداية الفريق جيدة ومميزة ولكن لابد أن يبني عليها الفريق، ومشوار الدوري طويل للغاية والقادم أصعب، وعلى سيراميكا كليوباترا أن يغلق هذه الصفحة، ويبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة".

وتابع :" سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة، ونجح لاعبوه في تثبيت أقدامهم سريعا، لكن كان هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق".





وأردف: "لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، وهذه مجرد فلسفات في كرة القدم ولكن لا توجد ثوابت في الكرة".



