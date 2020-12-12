بضغطة زر.. ميزة جديدة من تويتر تتيح لك نشر تغريداتك على Snapchat

تعمل شركة تويتر Twitter على إضافة ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق هواتف آيفون، والتي تتيح لهم بنشر التغريدات مباشرةً على تطبيق التراسل المصور سناب شات Snapchat ، وذلك لجذب المزيد من المستخدمين من خلال تسهيل نشر التغريدات على نطاق واسع على كل منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى.









ووفقا لما ذكره موقع "the verge" التقني، إذا كان المستخدم يرغب في نشر تغريدة على موقع "سناب شات"، فيمكنه الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على الزر الذي يحمل أيقونة تطبيق التراسل المصور للنشر، ويأتي هذا الخيار كـ حل بديل لما كان يفعله مستخدمي تويتر في السابق حيث كان المستخدم يلتقط لقطة شاشة لتغريدة ومشاركتها على تطبيق سناب شات.













وتأتي الميزة لأول مرة على نظام التشغيل iOS التابع لأبل، وتعتزم شركة "تويتر" طرح الميزة قريبا لمستخدمي تطبيقها على نظام تشغيل جوجل أندرويد، ويكمن أيضًا لمستخدمي هواتف آيفون نشر التغريدات في قصص سناب شات، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر.









وتستعد "تويتر" لبدء اختبار ميزة تسمح بنشر التغريدات في قصص موقع مشاركة الصور والفيديو "إنستجرام" التابع لشركة "فيسبوك"، وأيضًا سيتم طرحها في البداية لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيق هواتف آيفون.









جدير بالذكر أن من أحدث الميزات التي أضافتها "تويتر" لمنصتها، ميزة تسمى التغريدات المؤقتة Fleets، والتي تتيح لمستخدميها في جميع أنحاء العالم من نشر تغريدات تختفي بعد مدة زمنية محددة، والتي تحاكي ميزة القصص الشائعة في المنصات التواصل الاجتماعي المنافسة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات.











وبدأت ميزة Fleets، وتعني الشيء السريع الزوال، في في الانتشار بسرعة كبيرة على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وسيتمكن أي مستخدم لتطبيق "تويتر" على الهاتف المحمول، من الوصول إلى ميزة الرسائل المختفية، والتي ستقع مباشرة في الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص.