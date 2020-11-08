في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

يعد تويتر Twitter ، أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وقد تمكنت الشركة من الاحتفاظ بمكانتها الجيدة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتمد ملايين المستخدمين عليها للبقاء على اطلاع دائم.









ولكن، بالنسبة للعديد من المستخدمين لا تزال اللغة تشكل حاجزا على الإنترنت ويرغبون في استخدام تويتر بلغتهم الخاصة، بالرغم من وجود خيار الترجمة بالمنصة، إلا أن موقع التدوينات المصغرة يسمح لك بتغيير لغة التطبيق على الرغم من أن هذا لا ينطبق على التغريدات، حيث سيعرض لك تطبيق الوسائط الاجتماعية جميع التغريدات بنفس اللغة التي تم نشرها بها على الموقع.

















ولكن إذا كنت تريد فقط التغريد بلغتك الأم أو بلغة دولتك واستخدام التطبيق باللغة الإنجليزية فقط؟ إليك كيف يمكنك فعل ذلك، وفقا لما ذكره موقع "indianexpress".









أولا: كيفية التغريد بلغتك الأم:

الخطوة الأولى: لكي تغرد بلغة دولتك، ما عليك سوى تغيير لغة لوحة مفاتيح هاتفك.





الخطوة الثانية: إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح التابعة لجوجل Gboard الموجودة في هواتف أندرويد، فأنت تحتاج فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات والعثور على خيار اللغة في Gboard، ما عليك سوى النقر على خيار الإعدادات، الموجود بجوار رمز الصور المتحركة GIF.





الخطوة الثالثة: اضغط على زر إضافة اللغات إلى لوحة المفاتيح واختيار اللغة التي تستخدمها، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الآن التغريد بلغتك الخاصة على موقع تويتر.









ثانيا: كيفية تغيير لغة تويتر من خلال الهاتف:

الخطوة الأولى: افتح إعدادات هاتفك الأندرويد ومرر لأسفل للعثور على خيار اللغة لتغيير لغة التطبيق، باستخدام هذه الخطوة سيتعين عليك تغيير لغة هاتفك أيضًا.









الخطوة الثانية: انتقل إلى قسم اللغات والمدخلات Languages & Inputs، واضغط على اللغات (البلد أو المنطقة)، اختر اللغة التي أضفتها واسحبها إلى الأعلى.









الخطوة الثالثة: سجل خروجك من تطبيق تويتر على الهاتف وافتحه وسجل الدخول إلى الحساب الخاص بك على المنصة مرة أخرى، سيعرض التطبيق الآن كل شيء باللغة التي اخترتها.