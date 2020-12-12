بدون دايت ورياضة.. 6 خطوات تخلصك من الوزن الزائد

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- بمجرد استيقاظك في الصباح تناول 2 كوب من مشروب الكمون الدافئ ، فيمكنك اضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون في 2 لتر من الماء المغلي و يترك ليغلي لمدة 10 دقائق، ثم بعد ذلك اسكب هذا الخليط في كوب وتناوله ، فهو يساعد على إنعاش الجسم وطرد السموم الضارة من الجسم ، كما أنه يزيد من درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي و يساعد على حرق السعرات الحرارية.





-بدلًا من الوقوف بالقرب من الحوض لمدة 5 دقائق أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة فقط حاول المشي، إذا كنت تمشي أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة على الأقل مرتين يوميًا لمدة 5 دقائق فيمكنك حرق 16 سعرة حرارية.





-عندما تصعد الطابق العلوي أو تنزل حاول ألا تستخدم المصعد، استخدم بدلًا من ذلك السلم الذي سيساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية، يمكن للشخص الذي يبلغ وزنه 60 كجم أن يفقد ما يصل إلى 111 سعرًا حراريًا يوميًا ويتسلق الطابق العلوي 3 مرات يوميًا.





- عادة أثناء التحدث في الهاتف يجلس البعض على الأريكة أو ينامون في السرير وبدلًا من ذلك يحاولون المشي يمكنك أيضًا تحريك ذراعيك أثناء المشي، يمكن أن يفقد الشخص الذي يبلغ وزنه 60 كجم المشي لمدة 30 دقيقة أثناء التحدث ما يصل إلى 130 سعرات حراريه.

- قم ببعض تمارين الإطالة قبل النوم.





- حاول أن تشرب الماء قبل نصف ساعة من تناول الوجبة فهذا سيجعل معدتك ممتلئة وبالتالي ستشعر بجوع أقل وستأكل أقل.





- تناول كل ما تشعر بتناوله ولكن التزم باتباع نظام غذائي صارم ، واعتد على تناول الأشياء في الأوقات المناسبة مع ترك فجوة 3 ساعات بين كل وجبة.