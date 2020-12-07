استشاري: جراحات السمنة غير الصحيحة ستؤدي إلى خفض الوزن بصورة مرضية

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة ينخفض وزنه بصورة سليمة وصحية بعد إجراء عملية جراحة السمنة، ولكن للأسف بعض الأطباء يقومون بجراحات السمنة بصورة غير صحيحة ، مما يؤدي إلى إصابة المريض بقيئ مستمر، وهذه العملية في حاجة إلى إصلاح أو إعادة تقيم الوضع لحل المشكلة.





وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن القيئ يحدث مع تدبيس المعدة او عمليات الفراشة ، ولذلك منعت مثل هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة.





وأشار إلى أن جراحات السمنة إذا اجريت بصورة غير صحية، ستؤدي ايضًا إلى خفض الوزن، ولكن بصورة مرضية، معقبًا: "العملية اتعملت عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي، لكن بدون إسراف في الطعام ".





ونوه إلى أن الأطفال الذين يصل وزنهم لـ100 كيلو، في حاجة بلا شك لإجراء جراحة السمنة، معقبة: "اللي كاسر 100 كيلو ، ما يفكرش، ولازم يعمل عملية لخفض وزنه".





وأوضح أن بعض الأطباء يقوم بعمليات بصورة ليس لها علاقة بالطب الآن لخفض الوزن عملية "الأوميجا لو"، مشيرًا إلى أن هذه العملية كارثية وترجع إلى عام 1968، والبعض يقوم بعملية تسمى بـ" الفراشة"، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وغير متواجدة في المؤتمرات الطبية العلمية.





وأضاف أن هناك ضرورة لاختيار العملية المناسبة لمريض السمنة وفقًا لأعلى المستويات، معقبًا: " لازم نعمل العملية بصورة جيدة ، ونتابع العملية بعد اجرائها لفترة معينة".





ولفت ، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إلى أن جراحات السمنة هي الشيء المفيد في علاج السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن عمليات التكميم او تحويل المسار من العمليات المفيدة جدًا لخفض الوزن، وعلاج الامراض المصاحبة للسمنة .



