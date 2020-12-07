ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: جراحات السمنة غير الصحيحة ستؤدي إلى خفض الوزن بصورة مرضية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
 
قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة ينخفض وزنه بصورة سليمة وصحية بعد إجراء عملية جراحة السمنة، ولكن للأسف بعض الأطباء يقومون بجراحات السمنة بصورة غير صحيحة ، مما يؤدي إلى إصابة المريض  بقيئ مستمر، وهذه العملية في حاجة إلى إصلاح أو إعادة تقيم الوضع لحل المشكلة.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن القيئ يحدث مع تدبيس المعدة او عمليات الفراشة ، ولذلك منعت مثل هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة. 

 وأشار إلى أن جراحات السمنة إذا اجريت بصورة غير صحية، ستؤدي ايضًا إلى خفض الوزن، ولكن بصورة مرضية، معقبًا: "العملية اتعملت عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي، لكن بدون إسراف في الطعام ".

ونوه إلى أن الأطفال الذين يصل وزنهم لـ100 كيلو، في حاجة بلا شك لإجراء جراحة السمنة، معقبة: "اللي كاسر 100 كيلو ، ما يفكرش، ولازم يعمل عملية لخفض وزنه".

وأوضح أن بعض الأطباء يقوم بعمليات بصورة ليس لها علاقة بالطب الآن  لخفض الوزن عملية "الأوميجا لو"،  مشيرًا إلى أن هذه العملية كارثية وترجع إلى عام 1968، والبعض يقوم بعملية تسمى بـ" الفراشة"، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وغير متواجدة في المؤتمرات الطبية العلمية. 

 وأضاف أن  هناك ضرورة لاختيار العملية المناسبة لمريض السمنة وفقًا لأعلى المستويات، معقبًا: " لازم نعمل العملية بصورة جيدة ، ونتابع العملية بعد اجرائها لفترة معينة".

 ولفت ، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إلى أن جراحات السمنة هي الشيء المفيد في علاج  السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن عمليات التكميم او تحويل المسار من العمليات المفيدة جدًا لخفض الوزن، وعلاج الامراض المصاحبة للسمنة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نتائج لا تتخيلها.. ماذا تفعل عمليات التكميم للمعدة

لمرضى السكر.. أفضل طريقة لعلاج السمنة المفرطة

الفرق بين عملية تكميم المعدة وتحويل المسار

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

التكميم ثنائى التقسيم .. طريقة سحرية لإنقاص الوزن بشكل صحى

أستاذ جراحة يوضح التوقيت المناسب لعمليات إصلاح فشل عمليات السمنة

ترشيحاتنا

عن تامر حسني وزوجته.. سؤال ضايق زينة ورفضت الإجابة عنه

صفقات الأهلي .. 8 لاعبين يرتدون القميص الأحمر في الموسم الجديد

بعد ارتدائها فستانا شفافا.. إطلالات جريئة لـ إنجى المقدم تعرضها للانتقاد

لحل أزمات الأبيض.. بدء جلسة وزير الرياضة مع لجنة إدارة الزمالك

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

آسف يا أمى سامحيني .. لافتة اعتذار من ابن لوالدته تثير الجدل في الدقهلية ..شاهد

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور