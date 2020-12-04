تجنب تناول السموم البيضاء.. نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب والتخلص من السمنة

نسبة الأشخاص البالغين في مصر الذين يعانون من الوزن الزائد ٧٥٪؜ حسب النتايج الأولية من مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ونسبة السمنة تصل إلى٣٠٪؜ ،مما يعني أن شخص واحد من كل ٣ أشخاص يعاني من السمنة، ويعتبر محيط البطن أو الكرش مؤشر مهم وإنذار بمتلازمة الأيض ومقدمة لأمراض القلب وتراجع القدرة الجنسية. قال الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، إن السمنة مرض قد يخرج عن السيطرة و يبدأمن مرحلة الطفولة،و





وأشار جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى أن عدد كبير من الأفراد لا يعرفون قواعد التغذية الصحية وغير مستعدين للتضحية بملذات الطعام غير الصحي وفِي الوقت ذاته يرغبون في فقدان الوزن،قائلا:" ما تمشيش على نفس النمط الغذائي والحياتي بتاع الوالدين وتتبني الأنتخة وحياة الدعة والرتابة والخمول وتيجي تقول والدي ووالدتي جالهم السمنة والسكر والقلب وتفتكر انك بمأمن من المرض، المقدمات المتطابقة تؤدي الي نفس النتايج وما تنساش إن الوراثة بتلعب دورها كمان".





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وتابع:"لكي تخس لابد من أن تضحي وتعاني قليلا من الحرمان حتي تتعود على النمط الغذائي السليم لازم قوة الإرادة والتدريب الذاتي والتنمية النفسية وبعض المعرفة، وباختصار الرجوع إلي ما كل هو طبيعي وهو نباتي .. الإنسان خلق من تراب والنبات يتغذي من التراب ويحتوي علي كل احتياجات الجسم البشري."





تابع" لازم تعرف أعداء القلب الكبار ومثلث الخطر من السموم البيضاء: السكر والملح والدقيق الأبيض، لذلك يجب تجنب أو الإقلال من الكارب والسكر المتوفر في الأطعمة التالية ‎السكر بجميع أشكاله في الشاى والعصائر والحلويات والمشروبات الغازية والأيس كريم والشيكولاتة المغلفة،

‎دقيق القمح وخاصة كميات الخبز الكبيرة والمكرونة والفطائر والبيتزا والكيك، ‎النشا كما في الأرز والبطاطس ومنتجات الذرة، ثلاثة اطعمة أخرى مرتبطة بأمراض القلب والشرايين يجب تجنبها وهي السمن الصناعي خاصة القلى بها والتسبيك والكيك والفطائر والحلويات والجاتوهات والكعك والبسكويت، ا لمنتجات المصنعة من اللحوم مثل اللانشون والسجق، الملح الزائد والمخللات، في البطاطس خاصة نحو ٦٥-٧٠٪‏ من السعرات التى نلتهمها يوميًا في مصر من النشويات وهى من أعلى النسب في العالم! لذلك لنا تصنيف عالمي في مرض السكر ومرض السمنة

‏‎لا تنافسنا سوي باكستان علي المركز الأول في استهلاك السمن الصناعي مع أن ‎جرام واحد من السمن الصناعي يوميًا يزيد نسبةحدوث جلطات القلب بنسبة ٩٣٪‏ لذا فقد مُنِع في مطاعم أمريكا والغرب".





كيف تستغنى عن الخبز والأرز

-‏‎لا تتجاوز نصف الرغيف الصغير الأسمر بالردة في الوجبة الواحدة، لا نزيد عن ٣ ملاعق كبيرة من الأرز المغسول عدة مرات قبل الطبخ أو الأرز البسمتي.





وأوصى الدكتور جمال شعبان للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على صحة القلب، بتناول الخضروات بجميع أشكالها مطبوخة كالكوسة والفاصوليا والبامية والباذنجان أو طازجة غير مطبوخة كالسلطة الخضراء، البقوليات وخاصة الفول والعدس والحبوب الناشفة، وا لفاكهة في حدود حبة واحدة خاصة المحتوية على ألياف والفواكه داكنة اللون لإحتوائها علي مضادات الأكسدة، ‎زيت الزيتون بدون غليه، المكسرات في حدود قبضة اليد خاصة عين الجمل واللوز الغير مملح، ‏‎الدجاج، السمك، الرومي، اللحوم الحمراء بدون دهن بحد أقصى مرتين في الاسبوع، منتجات الألبان خالية أو كاملة الدسم خاصة الزبادي، الجبن غير المملح، البيض المسلوق، ‏‎الشاى والقهوة بدون سكر أو مبيض والشيكولاتة الداكنة وشرب الماء بكثرة.





‏‎كيف نتعامل مع الجوع ؟

عليك ب‏شرب الماء فمراكز الجوع والعطش بالمخ متداخلة وقد يكون إحساسك بالجوع ما هو إلا إحساس كاذب يزول بشرب الماء، تشتيت المخ بأنشطة أخري كأن تتصل بصديق أو تتصفح السوشيال ميديا أو تقوم بالمشي حيث إن الجوع ربما يكون تعبيرا من المخ عن الملل، ‎أكل بعض الخضراوات قليلة السعرات كالخيار والجزر والطماطم والفلفل الأخضر.









‏‎وأوصى عميد معهد القلب السابق بعدة أمور أخرى للتخسيس، أبرزها ...

‏‎الاكثار من شرب الماء والابتعاد تمًاما عن المشروبات الغازية وحتى الدايت واللايت منها

‏‎الأكل ببطء شديد فإشارات الشبع من المعدة للمخ تأخذ حوالي ٢٠-٣٠ دقيقة

‏‎تأكل فقط حين تشعر بالجوع حتى ولكن لا تصل إلي حد الموت جوعا

( نحن قومٌ لا نأكل حتي نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)

‏‎إترك المائدة فور إحساسك بالشبع ولا تستمر حتي الامتلاء والتخمة

‏‎لا تملأ الطبق من الغذاء في بداية الأكل فإن لم تشعر بالشبع بعد الإنتهاء منها ضع كمية إضافية أقل

‏‎تناول الشوربة أو بعض مقبلات قبل الأكل والانتظار قليلا ٥-١٠ دقائق

‏‎عند تناول الطعام خارج المنزل لاتأكل إلا ‎نصف الكمية واحمل النصف للبيت

‏‎إوزن نفسك في الصباح يوميًا

‏‎تخلص من ملابسك الواسعة بعد انخفاض وزنك بحوالي ٧-١٠٪؜ فقط من وزنك الحالي

‏‎حول عاداتك الغذائية والرياضة الى روتين يومي

‏‎لا تضع الاطعمة التي تعرف ضعفك ناحيتها في ثلاجتك

‏‎التكيف مع الضغط النفسي والنكد الأسري فكلاهما يزيد هرمون الكورتيزول مما يؤدي إلي السمنة والسكر

‏‎حاول خفض الوزن مع الاسرة جميعها أو مع صديق لتشجيع بعضكم البعض فالغذاء الصحي يفيد الجميع حتى لو كانوا من أصحاب الوزن المثالي

‏‎مارس الرياضة يوميًا وبإنتظام

المشي ٥ ساعات أسبوعيا