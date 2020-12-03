أستاذ جراحات السمنة يوضح مفهوم عملية تحويل مسار المعدة





قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إنه بعد تطوير جميع جراحات السمنة أصبحت جميع الجراحات قوية ومؤثرة ونادرة المخاطر والمضاعفات، ولكل منها مميزاتها التى تناسب مريض بعينه عن غيره، من بين هذه الجراحات التي تم تطوريها بقوة هي عملية تحويل مسار المعدة التي أصبحت واحدة من أبرز جراحات السمنة لأنها تعمل على علاج مرض السكر نهائيًا والقضاء على مضاعفاته.

وأضاف "السبكي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن عملية تحويل مسار المعدة هي إحدى جراحات السمنة التي تُساعد في القضاء على الوزن الزائد، وذلك بإجراء فتحات عملية تحويل صغيرة في البطن يتم من خلالها عزل جزء من المعدة، وتوصيل الجزء الأخر بالثلث الأخير من الأمعاء.





وتابع: "تتم عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار الجراحي حتى لا تترك أثرًا، وهذه التوصيلة بين المعدة والأمعاء تعمل على عدم امتصاص 70% من الطعام المتناول، كما أن تصغير المعدة يقلل كمية الطعام المتناولة، ويساعد على عدم الشعور بالجوع، وزيادة معدل الحرق إلى عشرة أضعاف"، مشيرًا إلى أن العملية تعمل على الشفاء من مرض السكر للنوع الأول بنسبة 75% وللنوع الثانى بنسبة 100%.





وأوضح أن عملية تحويل مسار المعدة من مرحلتين للقضاء على مرض السكر، المرحلة الأولى هي عزل مجموعة من الهرمونات لها تأثير سلبى على البنكرياس، وبعزل هذه الهرمونات يتحسن نشاط وأداء البنكرياس كثيرا ويعود إلى أداء ونشاطه الطبيعي؛ بينما المرحلة الثانية هي توصيل المعدة على بعد 2 متر من الأمعاء، وكما معروف فأن أول 120 سم من الأمعاء هى المسئولة عن امتصاص الجلوكوز وبالتالي توصيل المعدة على بعد 2 متر يجعل الجسم لا يمتص السكريات وبالتالي يأكل ما يشاء دون أن يزيد في الوزن أو تزيد نسبة السكر في الدم.