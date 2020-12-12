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أخبار العالم

طائرات وأسلحة بمليار دولار.. إدارة ترامب تخطر الكونجرس بصفقة مع المغرب قريبا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
ترامب
ترامب
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سمر صالح
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغت الكونجرس بصفقة محتملة لبيع المغرب طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9 بي سكاي غارديان" تنتجها شركة "جنرال اتوميكس"، وصواريخ "هيل فاير" و"بيفواي" وذخائر الهجوم المباشر المشترك من إنتاج شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ".

ويتم إخطار الكونجرس بصفقات الأسلحة الدولية الرئيسية وإعطائه فرصة لمراجعتها قبل إتمامها. وبموجب قانون صادرات الأسلحة الأمريكي يمكن لأعضاء الكونجرس محاولة منع مثل هذه المبيعات من خلال تقديم قرارات بالرفض.

وستكون الصفقة مع المغرب من بين أولى مبيعات الطائرات المسيرة بعد أن مضت إدارة ترامب قدما في خطة لبيع المزيد من هذه الطائرات لعدد أكبر من الدول من خلال إعادة تفسير اتفاقية دولية للحد من الأسلحة تسمى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

يأتي ذلك بعد يوم من توصل المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية، واعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
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