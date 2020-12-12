111 ألف مستفيدة من خدمات حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 8 حتى 24 نوفمبر الماضى تحت شعار "حقك تنظيمى" بلغ 110645 مستفيدة فى كل مجالات صحة وتنظيم الاسرة وذلك من خلال كل وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الأمومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الأسرة وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 31 عيادة بالقرى والتوابع.





جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وتلبية مطالبه واحتياجاته وخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية للأسرة المصرية بالمحافظات.





وأضاف المحافظ، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى المحافظة وبمشاركة فعالة لعدد من الاجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية اوقاف الدقهلية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الامية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وإدارة بناء وتنمية القرية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الاسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الإعلامية.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أوضح بان الحملة شارك فيها اخصائى ومساعدى اخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات مشيرا إلى أن إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 61560 منتفعة وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لـ 5250 سيدة ومتابعة الحوامل لـ 2887 سيدة وكشف امراض نسا لعدد 6666 سيدة وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 20425 سيدة وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن امراض الثدى 2320 سيدة كما تم الكشف على 27689 امراض باطنة و21396 امراض الأطفال.



وثمن محافظ الدقهلية جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى وكل الأجهزة والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة والتى من خلالها حققت الحملة أهدافها المرجوة مؤكدا بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.