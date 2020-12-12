لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. محافظ المنيا يوجه المرور بسحب رخصة سيارة أجرة وإيقاف خط سيرها 3 شهور

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، سحب رخصة احدى سيارات الاجرة، مع إيقاف خط السير لمدة 3 شهور، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال عدم التزام السائق، والركاب، بارتداء الكمامات الواقية، جاء ذلك خلال سير المحافظ علي طريق مصر أسوان لبدء جولة تفقدية بمركز أبوقرقاص.





وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.





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وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.





في سياق متصل اكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ اعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الرعاية الاساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.





وقال المحافظ، ان محافظة المنيا تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات بجميع مراكز وقرى المحافظة.





من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، و أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 8684 طفلًا حديث الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة في سبتمبر 2019 الى 135 الفا و 684 طفلا حديث الولادة.



