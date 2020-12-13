ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: الاغتسال فيه 10 سنن منها الوضوء وتخليل الشعر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
علي جمعة: الاغتسال
علي جمعة: الاغتسال فيه 10 سنن
Advertisements
محمود ضاحي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماءء بالأزهر إن سنن الغسل المقصود بها  الأعمال التي تكمل الغسل وتحسنه، فالأولى للمسلم أن يأتي بها حتى يكتمل غسله، ويكون قد امتثل لسنة النبي  ، وإن لم يأت بها فلا إثم عليه .


 وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن هذه السنن نجملها في عشرة أشياء :

1- التسمية : في أول الوضوء قبل غسل الكفين، بأن يقول : بسم الله، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما يسن الاستعاذة قبل التسمية، وهي أن يقول المسلم قبل البدء في الوضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

2- الوضوء كاملًا : أي قبل الاغتسال يتوضأ المسلم، وينوي بهذا الوضوء سنة الغسل، إن كان متوضئًا قبل الجنابة، وإن لم يكن ينوي به رفع الحدث الأصغر.

3- إمرار اليد على ما تمكن منه من الجسد : ويسمى هذا الدلك.

4- الموالاة : وهي تتابع الأعمال بغير توقف طويل في العادة.

5- تقديم الأيمن من جانب الجسد على الأيسر : وهو ما يسمى بالتيامن، وذلك ما صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله » [متفق عليه].

6- الاغتسال ثلاثا : أي يريق الماء على جسده ثلاث مرات، وذلك للاتباع.

7 - تخليل الشعر : وهو أبلغ في وصول الماء إلى جميع بشرة الجسد.

8- الابتعاد عن ماء الغسل : بمعنى أن الإنسان لا يزيل النجاسة في حوض مثلا مملوء بالماء ويغتسل وهو ما زال في هذا الماء، فينبغي عليه أن يفرغ ذلك الحوض ولا يسده حتى يتأكد من تطهر جميع جسده، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء بعد تمام الاغتسال.

9 - ستقبال القبلة : وهذا إن أمكنه، للاتباع وللتبرك بتلك الجهة الشريفة.

10- تعهد الأماكن الخفية : وذلك لضمان وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار المفتي يوضح الشروط الواجب توافرها في صحة الصلاة.. فيديو

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. تعرف على حالة واحدة لا يجزئ فيها

هل يجوز الوضوء تحت "الدش" أثناء الغسل من الجنابة؟

كيفية الاغتسال من الجنابة .. ركنان لا يصح إلا بهما

وجدت سائلا شفافا بعد الانتهاء من الغسل .. هل يلزم تكرار الاغتسال

علي جمعة: 3 شروط مهمة في الاغتسال

ترشيحاتنا

23 يناير نظر دعوى تسليم الهارب محمد علي من إسبانيا

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

الأولى صومالية .. سمير غانم: زواجي الأول استمر شهرا والثاني أسبوعا

من البداية حتى النجومية والشهرة.. صور تكشف كيف تغير ستايل أزياء رانيا يوسف.. شاهد

كنت عايز أشوف الطموح.. أحمد موسى يقصف جبهة رمضان صبحي بعد الهزيمة من الاتحاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور