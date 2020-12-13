علي جمعة: الاغتسال فيه 10 سنن منها الوضوء وتخليل الشعر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماءء بالأزهر إن سنن الغسل المقصود بها الأعمال التي تكمل الغسل وتحسنه، فالأولى للمسلم أن يأتي بها حتى يكتمل غسله، ويكون قد امتثل لسنة النبي ﷺ ، وإن لم يأت بها فلا إثم عليه .





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن هذه السنن نجملها في عشرة أشياء :

1- التسمية : في أول الوضوء قبل غسل الكفين، بأن يقول : بسم الله، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كما يسن الاستعاذة قبل التسمية، وهي أن يقول المسلم قبل البدء في الوضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

2- الوضوء كاملًا : أي قبل الاغتسال يتوضأ المسلم، وينوي بهذا الوضوء سنة الغسل، إن كان متوضئًا قبل الجنابة، وإن لم يكن ينوي به رفع الحدث الأصغر.

3- إمرار اليد على ما تمكن منه من الجسد : ويسمى هذا الدلك.

4- الموالاة : وهي تتابع الأعمال بغير توقف طويل في العادة.

5- تقديم الأيمن من جانب الجسد على الأيسر : وهو ما يسمى بالتيامن، وذلك ما صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبيﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله » [متفق عليه].

6- الاغتسال ثلاثا : أي يريق الماء على جسده ثلاث مرات، وذلك للاتباع.

7 - تخليل الشعر : وهو أبلغ في وصول الماء إلى جميع بشرة الجسد.

8- الابتعاد عن ماء الغسل : بمعنى أن الإنسان لا يزيل النجاسة في حوض مثلا مملوء بالماء ويغتسل وهو ما زال في هذا الماء، فينبغي عليه أن يفرغ ذلك الحوض ولا يسده حتى يتأكد من تطهر جميع جسده، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء بعد تمام الاغتسال.

9 - ستقبال القبلة : وهذا إن أمكنه، للاتباع وللتبرك بتلك الجهة الشريفة.

10- تعهد الأماكن الخفية : وذلك لضمان وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد.