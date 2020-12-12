الأردن تسجل 1816 إصابة و49 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 49 وفاة و 1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة الاردنية ان الإصابات توزعت مابين (599) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا و (465) في محافظة العاصمة عمّان و (222) في محافظة المفرق و(122) في محافظة جرش و (101) في محافظة عجلون و (99) في محافظة اللقاء و(64) في محافظة الكرك و (47) في محافظة الزرقاء و (46) في محافظة الطفيلة و (45) في محافظة العقبة و (5) في محافظة مأدبا و (1) في محافظة معان.





وذكرت الصحة الاردنية ان إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (257,275) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (40,596) حالة.





كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى (3335) حالة.





كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة.





وكان إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1178) حالة.





بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1008) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (340) بنسبة إشغال (38%).





بينما بلغ عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (20%).





فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3598) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (213,344) حالة.





كما تمّ إجراء (13,268) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,810,294) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.69%).



