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أخبار العالم

قطر تحتجز قاربا بحرينيا وتحيل طاقمه للنيابة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:51 م
قطر تحتجز قارب بحريني
قطر تحتجز قارب بحريني وتحيل طاقمه للنيابة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، احتجاز قارب صيد تابع لمملكة البحرين، زاعمة أنه كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية.

وذكرت الداخلية القطرية أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري.

وتابعت في تغريدة على تويتر "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة القراقير.. حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".

وقالت الوزارة إنه تمت إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.

وفي وقت سابق، اتهمت البحرين خفر السواحل القطري بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.
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