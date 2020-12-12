قطر تحتجز قاربا بحرينيا وتحيل طاقمه للنيابة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، احتجاز قارب صيد تابع لمملكة البحرين، زاعمة أنه كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية.





وذكرت الداخلية القطرية أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري.





وتابعت في تغريدة على تويتر "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة القراقير.. حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".





وقالت الوزارة إنه تمت إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.



